Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dâhilinde, EBRD ile 58 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzaladı.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, salgın sürecinde ülke ekonomisine katkı sağlama, müşterilerinin yanında olma ve sürdürülebilir büyümenin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Leblebici, değerlendirmesine şöyle devam etti: “Salgın döneminde de ülkemizin gelişimine katkı sağlayan firmalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

EBRD ile yaptığımız anlaşma ile salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli şirketlerin finansman ihtiyaçlarına yönelik desteğimize devam edeceğiz.”