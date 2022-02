İngiltere Savunma Bakanlığı, Belarus’taki Rus kuvvetlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru ilerlediğini bildirdi.

Bakanlık, Twitter hesabından Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin paylaştığı istihbarat güncellemesinde, Rusya’nın saldırılarının kara, hava ve denizden fırlatılan füzelerin kombinasyonu ve topçu bombardımanı yoluyla gerçekleştiğini belirtti.

Özellikle komuta kontrol ve hava savunma tesisleri olmak üzere askeri altyapının hedef alındığına işaret edilen paylaşımda şunlar kaydedildi:

Belarus’taki Rus kuvvetleri Kiev’e doğru ilerliyor. Rusya, Kiev yakınlarındaki bir hava sahasına hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kararlı bir direniş sergiledi ve önemli şehirleri elinde tutmaya devam ediyor. Kesin rakamlar şu anda belirsiz olsa da her iki tarafta da ağır kayıplar var.”

