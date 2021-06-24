Türk girişimciler tarafından oteller için geliştirilen misafir etkileşim platformu WeBee, 6 milyon TL daha yatırım alarak 38 milyon TL üzerinde değerlemeye ulaştı.

Türk girişimciler tarafından geliştirilen ve temassız otelcilik uygulamalarına odaklanan WeBee, 6 milyon TL daha yatırım alarak 38 milyon TL üzerinde değerlemeye ulaştı. İlk tur yatırımını 2019 yılında turizm sektörünün önemli ismi Mustafa Oğuz Akdeniz ve melek yatırımcı Burak Şen’den almıştı.

23 ülkede 160’tan fazla otele hizmet veren WeBee, DCP’nin (Diffusion Capital Partners) liderlik ettiği ve Türkiye Kalkınma Fonu altında faaliyet gösteren Teknoloji İnovasyon Fonu’nun da eş yatırımcı olarak yer aldığı ikinci yatırım turuna katılan yeni yatırımcılar arasında; Yemek Sepeti’nin Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, melek yatırım ağı Angel Effect, Almanya’dan melek yatırımcı Sinan Özel ve İngiltere’den melek yatırımcı Sinan Düztaş da bulunuyor.

Hali hazırda Türkiye!de pazar lideri olan WeBee, aldığı yatırım ile yurtdışı ofislerini kurarak yurtdışı pazarlarında varlığını güçlendirip globalde de lider olmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan WeBee Kurucu Ortakları Tansel Voyvodaoğlu ve Dr. Özgür Zan, “2017 yılında başlayan WeBee yolculuğumuzda turizm alanındaki gerekli olan bir eksiği fark ederek online temassız ve 360 derece hizmet sunan misafir etkileşim platformunu kurduk. Böylelikle misafir memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için otelciler ve konuklar arasında dijital bir köprü oluşturduk. Kısa sürede Türkiye pazar lideri olduk ve yurtdışında da 23 ülkeye hizmet verir hale geldik. Bu başarımızı uluslararası ödüllerle de taçlandırdık. Şimdi WeBee’nin aldığı 6 milyon TL’lik yatırım ile Türkiye’deki liderliğimizi pekiştirerek genişletirken, yurtdışı ofisimizi kurarak global liderler arasında yer almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandılar.

GLOBAL HEDEFLER

Nevzat Aydın “Pandeminin etkisi ile büyük bir darbe alan turizm sektöründe yoluna emin adımlarla devam eden WeBee’de beni en çok ekip etkiledi. Global hedefleri olan girişimler karşıma çıktığımda ben de kolları sıvayıp mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyorum. WeBee de hizmet verdiği sektörde global bir başarı hikayesi olma yolunda.” açıklamalarında bulundu.

DCP adına yatırım sürecini değerlendiren Alper Karagöz, “WeBee’nin sahip olduğu teknolojik altyapısı ve ölçeklenebilirliği güçlü olan mobil platformun turizm sektörünün dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayacağını düşündüklerini, Türkiye’de lider olan şirketin gerçekleşen yatırım ile özellikle uluslararası büyümesinin hızlanmasını beklediklerini söyledi. Mobil platform yazılımı konusunda birçok başarıya imza atmış deneyimli bir ekiple ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını ekleyen Karagöz, misafir deneyimi süreçlerinin dijitalleşmesinin ayrıca çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedeflerine ulaşmada önemli katkıları olacağını öngördüklerini” iletti.

İLK YATIRIM

Teknoloji ve İnovasyon Fonu yetkilileri “WeBee, Teknoloji ve İnovasyon Fonu olarak ortak yatırım stratejimiz çerçevesinde yaptığımız ilk yatırım. Ülkemizdeki başarılarının yanı sıra, yurt dışında da büyük başarılara imza atacağına yürekten inandığımız WeBee’nin, şimdiden 23 ülkede faaliyet gösteren birçok prestijli otele sunduğu çözümlerle fark yaratan deneyimli bir ekibi var. Teknoloji ve İnovasyon Fonu olarak, ülkemizi bölgesel ve küresel ölçekte temsil edebilecek yeni nesil girişimlere desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar konuyla ilgili olarak, “Başarılı çalışmalara imza atan WeBee’nin büyüme yolculuğuna ortak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pazara sunduğu çözümler ve girişimin hızlı büyüme trendi yaptığımız yatırımda bizim için önemli bir etken oldu. Globale açılma konusunda da iş modeline ve ekibine inancı