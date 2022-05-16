Pandemi sonrası sayfiyelere, yazlıklara ilgi artmış durumda. Tatil beldelerinde fiyatlar yükseliyor. Değerlenen ilçeleri Ekonomist’in Sayfiyeler altın çağını yaşıyor: Fiyatların en çok arttığı ilçeler… Zirvede Bodrum var başlıklı haberinde bulabilirsiniz. Uzmanlara göre ekonomik durgunluk ve büyük kentlerdeki pahalılık nedeniyle önümüzdeki dönemde sayfiye hayatı da daha çok tercih edilebilir. Rusya- Ukrayna savaşından kaçan her iki ülke vatandaşlarının özellikle sahil şeridinde yerleşme istekleri de önümüzdeki dönemde fiyatları yukarı çekebilir. Bu araştırmaya bilgi ve yorumlarıyla katılan sektör temsilcileri yazlık kiralama trendinin de yükselişte olduğunu söylüyor. Peki, yazlık kiralarken nelere dikkat edilmeli? İşte görüşler ve 7 kritik öneri:
YAZLIK KİRALARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan sayfiyede yaşamak için kiralama yapacak olanlara şu uyarılarda bulunuyor: “Kiralık yazlık ev bakarken çevresel etkenleri ve altyapı özelliklerini göz önünde bulundurun. Ev seçerken tatilden beklentileriniz de çok önemli, örneğin sıkça denize gireceğiniz bir tatil yapmayı düşünüyorsanız evin denize yakın olması, evden çalışıyorsanız elektrik ve internet altyapısını göz önünde bulundurun.” Uzun ya da kısa dönem fark etmeksizin yazlık ev kiralarken, mutlaka sözleşme yapılmasını ve içeriğin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tandoğan, kiralama yapan kişilerle sözleşme imzalamadan önce kiralama bedelini göndermenin unutulmamasına işaret ediyor. Tandoğan, “Yaşanan bir aksilik durumunda sözleşmeniz sayesinde hukuki bir arayış başlatabilirsiniz” diyor.
YAZLIK KİRALARKEN BU ÖNERİLERE DİKKAT
1-Kiralamayı lisanslı bir kuruluştan yapın.
2-Kısa ya da uzun dönem fark etmeksizin mutlaka sözleşme imzalayın. Sözleşmeyi evin sahibiyle imzalayın ve maddelerini iyi okuyun.
3-Bölgenin kiralık fiyatlarını araştırıp ona göre kiralama yapın.
4-İhtiyaçlarınızı doğru belirleyip ona göre yazlığın konumunu belirleyin.
5-Daha hesaplı alternatif bölgeleri de araştırabilirsiniz.
6-SÖZLEŞMEDE BU MADDELERE DİKKAT:
KAKICI & ŞİMŞEK HUKUK BÜROSU KURUCULARINDAN AV. ELVAN KAKICI ŞİMŞEK:
“Sahibinden ya da emlakçıdan sezonluk yazlık ev kiralarken mutlaka sözleşe yapılmalı. Yazlık ev kiralayan kişinin hak ve sorumlulukları, taraflar arasında imzalanan sözleşmede belirtilir. Yazlık evde kalma süresi boyunca herhangi bir problemle karşılaşmamak için bu sözleşme dikkatlice okunmalı. Yazlık evde evcil hayvan bulundurma hakkı, fazla ses yapılması durumunda gayrimenkul sahibinin sözleşmeyi feshedip edemeyeceği ya da evi kiraladıktan sonra cayma hakkının bulunup bulunmadığı iyice okunmalı ve doğabilecek sorunlar baştan bertaraf edilmeli. Sözleşmelerde kiracının cayma hakkı genellikle bulunmaz. Bu nedenle yazlık kiralarken giriş çıkış tarihlerinin çok iyi belirlemesi ve çok önemli bir neden olmadıkça rezervasyon iptal edilmemeli. Aksi takdirde sadece kapora yanmaz, belirlenen kiralama ücretinin tamamının ödenmesi gerekebilir.”
7-PROJEKSPERT GAYRİMENKUL KURUCUSU EMEL AKBAŞ “ÖDEMEYİ MÜLK SAHİBİNE YAPIN”
“Geçtiğimiz yıllarda Güney Ege’deki hızlı fiyat artışlarının da etkisiyle bu yıl talep Kuzey Ege’ye kaydı. Edremit, Ayvalık, Kaz Dağları popüler yatırım noktalarından. Sezonluk kiralamada birçok mağduriyet yaşanabiliyor. Kiralama ofisi, vergi levhası, yetki belgesi olan bir işletme olmalı.
Her an ulaşabileceğiniz birilerinin olduğundan emin olunmalı. Birçok şahıs/ işletme kiralamayı yapar yapmaz ortadan kaybolabiliyor. Kira sözleşmesi mümkünse mülkün direkt sahibi ya da vekalet sahibi ile imzalanmalı, aracılarla yapılmamalı, ekstra giderlerin (fatura vb) nasıl karşılanacağı bu sözleşmede açıkça belirtilmeli. Ödemeler mülk sahibine yapılmalı.”
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