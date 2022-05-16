6-SÖZLEŞMEDE BU MADDELERE DİKKAT:

KAKICI & ŞİMŞEK HUKUK BÜROSU KURUCULARINDAN AV. ELVAN KAKICI ŞİMŞEK:

“Sahibinden ya da emlakçıdan sezonluk yazlık ev kiralarken mutlaka sözleşe yapılmalı. Yazlık ev kiralayan kişinin hak ve sorumlulukları, taraflar arasında imzalanan sözleşmede belirtilir. Yazlık evde kalma süresi boyunca herhangi bir problemle karşılaşmamak için bu sözleşme dikkatlice okunmalı. Yazlık evde evcil hayvan bulundurma hakkı, fazla ses yapılması durumunda gayrimenkul sahibinin sözleşmeyi feshedip edemeyeceği ya da evi kiraladıktan sonra cayma hakkının bulunup bulunmadığı iyice okunmalı ve doğabilecek sorunlar baştan bertaraf edilmeli. Sözleşmelerde kiracının cayma hakkı genellikle bulunmaz. Bu nedenle yazlık kiralarken giriş çıkış tarihlerinin çok iyi belirlemesi ve çok önemli bir neden olmadıkça rezervasyon iptal edilmemeli. Aksi takdirde sadece kapora yanmaz, belirlenen kiralama ücretinin tamamının ödenmesi gerekebilir.”