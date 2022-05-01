Pandemide yaşanan kısıtlamalar, uzaktan çalışma modeli, insanların doğada olma istekleri sayfiyelere olan talebi artırdı. Uzaktan çalışma modelinin devam etmesi, köprüler ve otoyollarla ulaşımın kolaylaşması sayfiyelere olan göçü hızlandırırken, birçok insanın da sayfiyelerde yazlık kiralamalarını sağladı.

Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel olarak yaptığı çalışma ile sayfiyelerdeki kiralık ve satılık fiyatlarındaki son dört yıllık değişime mercek tuttuk.

ALANYA, KEMER, ŞİLE, FETHİYE’DE KİRALAR…

Araştırmaya göre, Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum’un bazı bölgelerinde 2019-2022 arasında satılık konut m2 fiyatlarındaki artış yüzde 400’ün üzerine çıktı.

2019-2022 kira endeksine göre ise Alanya’da yüzde 307, Kemer’de yüzde 304, Şile’de yüzde 246, Fethiye’de yüzde 233 artış yaşandı.

Dünya için bir dönüm noktası olan pandemi sonrasında hayatımızda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu dönemin en önemli etkilerinden biri de yazlık bölgelere yoğun göç nedeniyle gayrimenkul fiyatlarının hızlı yükselişi oldu.

Sokağa çıkma yasaklarını büyükşehirlerin kaotik ortamında geçirmek istemeyen, salgın dönemindeki panik ortamından kurtulup sakin ve huzurlu bir hayat arayan insanlar Ege ve Akdeniz kıyısındaki yazlık bölgelere akın etti.

Uzaktan çalışma sistemine geçişle birlikte beyaz yakalı çalışanlar başta olmak üzere birçok çalışan yazlık bölgelerde kalmayı ve sürekli olarak buralarda yaşamayı tercih ettiler. Yaz mevsiminin yaklaştığı şu dönemde yine yazlık bölgelere olan talepte ciddi bir artış söz konusu.

Gelişmiş altyapıları, ulaşım olanakları, pandemide oluşan yoğun göçe karşı hızlı uyum sağlayabilme kapasiteleriyle öne çıkan Bodrum, Çeşme, Alanya ile Mersin, Balıkesir’de Edremit ve İstanbul’da Şile gibi sayfiyelere doğru bir hareketlilik yaşanıyor.

Bu hareketlilikten yola çıkarak teknoloji odaklı değerleme platformu Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel olarak yaptığı çalışma ile sayfiye bölgelerindeki kiralık ve satılık fiyatlarındaki değişime mercek tuttuk.

BODRUM, AKYARLAR, GÜMÜŞLÜK

Araştırmaya göre, Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum; 2019-2022 arasında satılık konut m2 fiyatlarındaki artışla lider olurken, Akyarlar’da yüzde 417, Gümüşlük’te yüzde 403’lük, Güvercinlik’te yüzde 398, Bitez’de yüzde 397, Yalıkavak’ta yüzde 382 artış,

Kuşadası’nda ise yüzde 415 artış yaşandı. 2019-2022 yılları arasında m2 kira endeksindeki değişim incelendiğinde Alanya’da yüzde 307, Kemer’de yüzde 304, Şile’de yüzde 246, Fethiye’de yüzde 233 artış gözlendi.

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