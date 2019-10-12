Ekonomist’te bu hafta
ASEAN BÖLGESİ’NDE İŞ FIRSATLARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Yılmaz Ertürk ilk kez basınla buluştu
İstiklal, bankaların kültür sanat merkezi oldu
Cem Öksün genel müdür oldu
Generali’de yeni atama
GÖSTERGE
Enflasyonda düşüşün sonuna yaklaştık
Cari denge hala fazla veriyor
Reel ithalat yükselişe geçti
Bankacıların 2020 hedefleri olumlu
“Yurtdışında daha hızlı büyümek istiyoruz”
Modoko yurtdışına AVM’yle açılacak
Mapei’den 10 milyon Euro’luk yatırım planı
Royalty almayan 39 marka
“Türkiye’nin geleceğine çok inanıyoruz”
Kurdaki dalgalanma alımları iç pazara yöneltti
“Müşteri olmaktan çıkıp oyun kurucu olmalıyız”
TEKNOLOJİ
Yerli yazılım şirketlerine yatırımcı ilgisi artıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Dijital baskıda talep artıyor
Mazıdağı’na 10 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlıyor
Spor da hizmet ihracatına girecek
Anadolu’nun Kadın Gücü, ikinci kez toplanıyor
Gayrimenkulde e-haciz dönemi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Kiğılı’da dönüşüm zamanı
Kanser farkındalığı yaratmak hedefleniyor
GİRİŞİM
Avrupalı şirketlere danışmanlık verecek
Girişimci bakış açısı Bolu’ya geliyor
VERGİDE GÜNDEM
Vergi idaresi neden dijitalleşiyor?
BORSA
Harekât piyasaların yönünü nasıl etkiler?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Mavi Giyim ve Gübretaş’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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