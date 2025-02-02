Ekonomist'te bu hafta (2 - 15 Şubat 2025)

İHRACATIN 2025 ROTASI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken’e yeni global sorumluluk

Anadolu Sigorta’da üst düzey iki atama

Yoluna ‘QNB eSolutions’ olarak devam ediyor

“Avrupa pazarındaki çalışmalarımızı genişleteceğiz”

KAPAK

GÖSTERGE

100 milyar dolarlık ticaret mümkün mü?

TCMB enflasyona ‘aylık’ bakmayacak

Tüketici güveni yıla düşüşle başladı

Depremin 2’nci yılında ev ve iş sorunu sürüyor

“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”

300 milyon dolarlık enerji yatırımı yapacak

Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor

Eski siteler ‘lüks rezidans’ oluyor

“Nitelikli iş gücü beka meselesi oldu”

Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak

İŞ DÜNYASINDAN

Maraş’a 50 milyon dolar yatırım yapacak

AR- GE çalışan sayısı 400 bine yaklaştı

“Yeni bir dünya düzeni geliyor”

Akademi-sanayi iş birliği

Otel sayısını 100’e çıkaracak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sürdürülebilir çözümler sunan markalar artıyor

Kadın istihdamı yüzde 75’e yaklaştı

GİRİŞİM

2025’te 10 milyon dolar yatırım yapacak

VERGİDE GÜNDEM

Küresel asgari vergiye “ABD” çalımı

BORSA

2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ön planda

“Halka arza hazırlık en az iki yıl sürmeli”

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Turkcell ve Akçansa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

BİST-30