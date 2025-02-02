Ekonomist'te bu hafta (2 - 15 Şubat 2025)

İHRACATIN 2025 ROTASI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken’e yeni global sorumluluk
Anadolu Sigorta’da üst düzey iki atama
Yoluna ‘QNB eSolutions’ olarak devam ediyor
“Avrupa pazarındaki çalışmalarımızı genişleteceğiz”
KAPAK
GÖSTERGE
100 milyar dolarlık ticaret mümkün mü?
TCMB enflasyona ‘aylık’ bakmayacak
Tüketici güveni yıla düşüşle başladı
Depremin 2’nci yılında ev ve iş sorunu sürüyor
“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
300 milyon dolarlık enerji yatırımı yapacak
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Eski siteler ‘lüks rezidans’ oluyor
“Nitelikli iş gücü beka meselesi oldu”
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
İŞ DÜNYASINDAN
Maraş’a 50 milyon dolar yatırım yapacak
AR- GE çalışan sayısı 400 bine yaklaştı
“Yeni bir dünya düzeni geliyor”
Akademi-sanayi iş birliği
Otel sayısını 100’e çıkaracak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sürdürülebilir çözümler sunan markalar artıyor
Kadın istihdamı yüzde 75’e yaklaştı
GİRİŞİM
2025’te 10 milyon dolar yatırım yapacak
VERGİDE GÜNDEM
Küresel asgari vergiye “ABD” çalımı
BORSA
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ön planda
“Halka arza hazırlık en az iki yıl sürmeli”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Turkcell ve Akçansa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
BİST-30