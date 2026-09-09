Demiryolu sektörünün Türkiye’deki tek buluşması Eurasia Rail, kapılarını İFM’de açacak

Raylı sistemler sektörüne yönelik olarak Avrasya bölgesinin tek ve küresel demiryolu sektörünün en prestijli buluşma noktalarından biri olan Eurasia Rail, ICA Events tarafından T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve T.C. Devlet Demiryolları iş birliğinde sektörü 24–26 Mart 2027 tarihleri arasında 12’nci kez bir araya getirecek.

Avrasya bölgesinde sektörün nabzını tutmanın yanı sıra mevcut ilişkilere ve yeni iş birliklerine olanak da sağlayan fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde üç gün boyunca dünyanın önde gelen demiryolu otoritelerini buluşturacak. Raylı sistemlerin geleceğine yön veren fuarda hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için demiryolu taşımacılığına yönelik son gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınırken konferans ve seminerler aracılığıyla da uzman görüşlerine yer verilerek sektöre dair en güncel bilgiler paylaşılacak.

Demiryolu sektörünün ana gündemleri, konferans programıyla masaya yatırılıyor



Eurasia Rail’in kamu ve özel sektörü bir araya getirmesi nedeniyle sektör için güçlü bir katma değer yarattığını ifade eden Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail Direktörü Semi Benbanaste, “Türkiye’nin küresel arenada demiryolu sektöründe daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlamak için gerçekleştirdiğimiz Eurasia Rail, ilk yılından bu yana ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bunun en somut çıktısına bir önceki edisyondaki verilerle ulaşabiliyoruz. 2025’teki fuarımızda 17 ülkeden 213 katılımcı ve 1.346’sı yabancı olmak üzere toplam 11 bin 783 ziyaretçiyi ağırladık. Katılımcıların oluşturduğu iş hacmi 250 milyon Euro’ya ulaşırken bu da katılımcı başına 1 milyon Euro’luk yeni iş yarattı. Bunun yanında toplam bin 93 sipariş ve ön anlaşmaya imza atılırken 3 bini aşkın da B2B toplantı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz fuarda fiziksel altyapının geleceğinden dijital dönüşüme, sürdürülebilir mobiliteden uluslararası iş birliklerine kadar uzanan kapsamlı bir vizyonu sektörle paylaşmak amacıyla Eurasia Rail 2025 Konferans Programı’nı da hayata geçirdik. Fuarımızın 2027 yılındaki buluşmasında da demiryolu sektörünün altyapıdan dijitalleşmeye, yerelden uluslararası boyuta uzanan dönüşümünü tüm boyutlarıyla ele alan etkinlikler ve yeniliklere imza atacağız.” dedi.