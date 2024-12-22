YENİ DÜZEN VE TÜRKİYE

PANO

FİNANS KORİDORU

Finans dünyasında değişim rüzgarı esti

MAKRO GÖSTERGELER

2025’te ekonominin rotası ne olacak?

CEO ANKET

CEO’lar çıkış yolu arıyor

LİDERLER

İş dünyası liderlerinin 2025 öngörüleri

“Hedef sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme”

“Enerjide merkez ülke konumuna geldik”

“2025’te pozitif reel faiz devam edecek”

“Türkiye asgari ücretliler ülkesi olmaktan çıkmalı”

“Sendikal örgütlenmenin önündeki engel kalkmalı”

“Küresel gelişmeleri iyi analiz etmeliyiz”

“Doğrudan yatırımlarda hedeflerin gerisindeyiz”

“Engeller kaldırılırsa 280 milyar dolara koşarız”

“Adalete olan güvensizlik iş dünyasında derinleşiyor”

“Kadın girişimciye daha esnek krediler sunulmalı”

BAKIŞ

Yakın gelecek için öne çıkan beklentiler

“Petrol ve doğal gazda fiyat artışı beklemiyoruz”

“Enflasyonun nedenini azaltacak reformlar yok”

“Kritik kurumların itibarı yasalarla yükseltilmeli”

“Neoliberal dönem bitiyor 2025 belirsizliklerle geliyor”

“İkinci Trump dönemi kargaşa dolu olacak”

“İş dünyasında eşit işe eşit ücret verilmeli”

15 DEV SEKTÖRÜN PLANLARI

BANKACILIK

Daha öngörülebilir bir yıl bekleniyor

OTOMOTİV

Sektör 1 milyon barajına oturdu

ENERJİ

Kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payı artıyor

TURİZM

Turizmci ‘yapay zeka’ devrimine hazırlanıyor

TARIM-HAYVANCILIK

2025’te tüm gözler fiyat artışında olacak

GAYRİMENKUL

Yılın ikinci yarısında hareket bekleniyor

PERAKENDE

2025 sektör için zorlu bir yıl olabilir

DEMİR-ÇELİK

2025’te risk ve fırsat bir arada

YAPAY ZEKA

Yapay zeka pazarı 1 milyar dolara ulaşacak

TELEKOM

2025 yılının gündemi 5G’ye geçiş olacak

KİMYA

İhracat kayıplarını 2025’te telafi edecek

İNSAN KAYNAKLARI

Değişen dinamiklere uyum dönemi

PAZARLAMA

Yapay zeka sektördeki dönüşümü hızlandıracak

HAZIR GİYİM

Rekabet gücü sorunu devam edecek

TEKSTİL

Krizden çıkışın yolu markalı ihracat yapmak

ÖZEL DOSYA

Şirketlerin 2025 projeksiyonları

İŞ DÜNYASINDAN

2035 Eylem Planı’nın maliyeti 115 milyar dolar

Deri sektörü 2025’ten umutlu

Türkiye için ‘ekonomik oyuncak’ üretiyor

“Küresel ticarette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Mısır ve Karayipler’e açılıyor

VERGİDE GÜNDEM

‘Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde son gelişmeler

PARA PİYASALARI

ilk çeyrekte neler bekliyor?

BORSA

Borsa İstanbul 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yapı Kredi Bankası ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancı payı yeniden yüzde 37’nin üzerinde