ARA
DOLAR
35,23
0,38%
DOLAR
EURO
36,75
0,65%
EURO
GRAM ALTIN
2970,24
1,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
9724,50
-0,42%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomist'te bu hafta

Ekonomist'in bu haftaki (22 Aralık 2024 - 4 Ocak 2025) konuları şöyle:

22 Aralık 2024 | 08:54
Ekonomist'te bu hafta

YENİ DÜZEN VE TÜRKİYE
PANO
FİNANS KORİDORU
Finans dünyasında değişim rüzgarı esti

MAKRO GÖSTERGELER
2025’te ekonominin rotası ne olacak?

CEO ANKET
CEO’lar çıkış yolu arıyor

LİDERLER
İş dünyası liderlerinin 2025 öngörüleri
“Hedef sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme”
“Enerjide merkez ülke konumuna geldik”
“2025’te pozitif reel faiz devam edecek”
“Türkiye asgari ücretliler ülkesi olmaktan çıkmalı”
“Sendikal örgütlenmenin önündeki engel kalkmalı”
“Küresel gelişmeleri iyi analiz etmeliyiz”
“Doğrudan yatırımlarda hedeflerin gerisindeyiz”
“Engeller kaldırılırsa 280 milyar dolara koşarız”
“Adalete olan güvensizlik iş dünyasında derinleşiyor”
“Kadın girişimciye daha esnek krediler sunulmalı”

BAKIŞ
Yakın gelecek için öne çıkan beklentiler
“Petrol ve doğal gazda fiyat artışı beklemiyoruz”
“Enflasyonun nedenini azaltacak reformlar yok”
“Kritik kurumların itibarı yasalarla yükseltilmeli”
“Neoliberal dönem bitiyor 2025 belirsizliklerle geliyor”
“İkinci Trump dönemi kargaşa dolu olacak”
“İş dünyasında eşit işe eşit ücret verilmeli”

15 DEV SEKTÖRÜN PLANLARI
BANKACILIK
Daha öngörülebilir bir yıl bekleniyor

OTOMOTİV
Sektör 1 milyon barajına oturdu

ENERJİ
Kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payı artıyor

TURİZM
Turizmci ‘yapay zeka’ devrimine hazırlanıyor

TARIM-HAYVANCILIK
2025’te tüm gözler fiyat artışında olacak

GAYRİMENKUL
Yılın ikinci yarısında hareket bekleniyor

PERAKENDE
2025 sektör için zorlu bir yıl olabilir

DEMİR-ÇELİK
2025’te risk ve fırsat bir arada

YAPAY ZEKA
Yapay zeka pazarı 1 milyar dolara ulaşacak

TELEKOM
2025 yılının gündemi 5G’ye geçiş olacak

KİMYA
İhracat kayıplarını 2025’te telafi edecek

İNSAN KAYNAKLARI
Değişen dinamiklere uyum dönemi

PAZARLAMA
Yapay zeka sektördeki dönüşümü hızlandıracak

HAZIR GİYİM
Rekabet gücü sorunu devam edecek

TEKSTİL
Krizden çıkışın yolu markalı ihracat yapmak

ÖZEL DOSYA
Şirketlerin 2025 projeksiyonları

İŞ DÜNYASINDAN
2035 Eylem Planı’nın maliyeti 115 milyar dolar
Deri sektörü 2025’ten umutlu
Türkiye için ‘ekonomik oyuncak’ üretiyor
“Küresel ticarette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
Mısır ve Karayipler’e açılıyor

VERGİDE GÜNDEM
‘Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde son gelişmeler

PARA PİYASALARI 
ilk çeyrekte neler bekliyor?

BORSA
Borsa İstanbul 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yapı Kredi Bankası ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancı payı yeniden yüzde 37’nin üzerinde

0
  • ALTIN GRAM - TL 2970,24 1,38%
  • ALTIN ONS 2622,57 0,98%
  • BIST 100 9724,5 -0,42%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,363 -0,623%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43711 -0,14279%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103 -0,4853%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,2269 0,3782%
  • EURO/DOLAR 1,0429 0,5859%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7478 0,652%
  • STERLIN/DOLAR 1,2574 0,57108%
Borsa Haberleri
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi
Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi
Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL