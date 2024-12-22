YENİ DÜZEN VE TÜRKİYE
PANO
FİNANS KORİDORU
Finans dünyasında değişim rüzgarı esti
MAKRO GÖSTERGELER
2025’te ekonominin rotası ne olacak?
CEO ANKET
CEO’lar çıkış yolu arıyor
LİDERLER
İş dünyası liderlerinin 2025 öngörüleri
“Hedef sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme”
“Enerjide merkez ülke konumuna geldik”
“2025’te pozitif reel faiz devam edecek”
“Türkiye asgari ücretliler ülkesi olmaktan çıkmalı”
“Sendikal örgütlenmenin önündeki engel kalkmalı”
“Küresel gelişmeleri iyi analiz etmeliyiz”
“Doğrudan yatırımlarda hedeflerin gerisindeyiz”
“Engeller kaldırılırsa 280 milyar dolara koşarız”
“Adalete olan güvensizlik iş dünyasında derinleşiyor”
“Kadın girişimciye daha esnek krediler sunulmalı”
BAKIŞ
Yakın gelecek için öne çıkan beklentiler
“Petrol ve doğal gazda fiyat artışı beklemiyoruz”
“Enflasyonun nedenini azaltacak reformlar yok”
“Kritik kurumların itibarı yasalarla yükseltilmeli”
“Neoliberal dönem bitiyor 2025 belirsizliklerle geliyor”
“İkinci Trump dönemi kargaşa dolu olacak”
“İş dünyasında eşit işe eşit ücret verilmeli”
15 DEV SEKTÖRÜN PLANLARI
BANKACILIK
Daha öngörülebilir bir yıl bekleniyor
OTOMOTİV
Sektör 1 milyon barajına oturdu
ENERJİ
Kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payı artıyor
TURİZM
Turizmci ‘yapay zeka’ devrimine hazırlanıyor
TARIM-HAYVANCILIK
2025’te tüm gözler fiyat artışında olacak
GAYRİMENKUL
Yılın ikinci yarısında hareket bekleniyor
PERAKENDE
2025 sektör için zorlu bir yıl olabilir
DEMİR-ÇELİK
2025’te risk ve fırsat bir arada
YAPAY ZEKA
Yapay zeka pazarı 1 milyar dolara ulaşacak
TELEKOM
2025 yılının gündemi 5G’ye geçiş olacak
KİMYA
İhracat kayıplarını 2025’te telafi edecek
İNSAN KAYNAKLARI
Değişen dinamiklere uyum dönemi
PAZARLAMA
Yapay zeka sektördeki dönüşümü hızlandıracak
HAZIR GİYİM
Rekabet gücü sorunu devam edecek
TEKSTİL
Krizden çıkışın yolu markalı ihracat yapmak
ÖZEL DOSYA
Şirketlerin 2025 projeksiyonları
İŞ DÜNYASINDAN
2035 Eylem Planı’nın maliyeti 115 milyar dolar
Deri sektörü 2025’ten umutlu
Türkiye için ‘ekonomik oyuncak’ üretiyor
“Küresel ticarette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
Mısır ve Karayipler’e açılıyor
VERGİDE GÜNDEM
‘Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde son gelişmeler
PARA PİYASALARI
ilk çeyrekte neler bekliyor?
BORSA
Borsa İstanbul 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yapı Kredi Bankası ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancı payı yeniden yüzde 37’nin üzerinde