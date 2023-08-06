Ekonomist’te Bu Hafta

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
Ünlü & CO, Piapiri’yi finansal bir ‘superapp’ haline getirecek
Sigortacılıkta en maliyetli dördüncü ilk yarı dönemi
Aktif Ventures’dan girişimcilik yüksek lisans programı
İş Bankası’nın denizlere desteği sürüyor
Kubilay Özalp’in yeni adresi Inveo Portföy oldu
GÖSTERGE
Aylık enflasyonda 1,5 yılın zirvesi
Yedi aylık dış açık 70 milyar doları geçti
Ekonomiye güven yüzde 1,8 geriledi
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı
“Bodrum’da ve Antalya’da iki otel açacağız”
Yurtdışında yedi yeni şube açacak
Sağlıklı atıştırmalık pazarında büyüyecek
Tekne kiralama pazarı 2 milyar dolara ulaştı
Rusya’dan Türkiye’ye yatırımlar hızlandı
Paylaşım ekonomisini globale taşıyacaklar
“Türkiye bölgenin ürün tedarikçisi olacak”
İnegöl’den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor
İŞ DÜNYASINDAN
Üçüncü fabrikasını Çankırı’da açacak
Türkiye 6G’nin proje merkezi oldu
Halka arz sonrası perakendeye girecek
Hatay’da Yaşam ve Gelişim Kampüsü açtı
50 milyon TL yatırım kararı aldı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Şirketlerden kız çocuklarının eğitimine tam destek
Yenilenen yüzüyle unicorn olmayı hedefliyor
GİRİŞİM
Yerli yazılıma yatırım geldi
Üyeliksiz spor salonu deneyimi
Mayoda ihracat atağı
VİZYON TOPLANTISI
Enerjinin odağında ‘yeşil dönüşüm’ var
VERGİDE GÜNDEM
Geri kazanım katılım payları yeniden belirlendi
BORSA
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı