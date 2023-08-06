Ekonomist’te Bu Hafta

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Ünlü & CO, Piapiri’yi finansal bir ‘superapp’ haline getirecek

Sigortacılıkta en maliyetli dördüncü ilk yarı dönemi

Aktif Ventures’dan girişimcilik yüksek lisans programı

İş Bankası’nın denizlere desteği sürüyor

Kubilay Özalp’in yeni adresi Inveo Portföy oldu

GÖSTERGE

Aylık enflasyonda 1,5 yılın zirvesi

Yedi aylık dış açık 70 milyar doları geçti

Ekonomiye güven yüzde 1,8 geriledi



Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı

“Bodrum’da ve Antalya’da iki otel açacağız”

Yurtdışında yedi yeni şube açacak

Sağlıklı atıştırmalık pazarında büyüyecek

Tekne kiralama pazarı 2 milyar dolara ulaştı

Rusya’dan Türkiye’ye yatırımlar hızlandı

Paylaşım ekonomisini globale taşıyacaklar

“Türkiye bölgenin ürün tedarikçisi olacak”

İnegöl’den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor

İŞ DÜNYASINDAN

Üçüncü fabrikasını Çankırı’da açacak

Türkiye 6G’nin proje merkezi oldu

Halka arz sonrası perakendeye girecek

Hatay’da Yaşam ve Gelişim Kampüsü açtı

50 milyon TL yatırım kararı aldı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Şirketlerden kız çocuklarının eğitimine tam destek

Yenilenen yüzüyle unicorn olmayı hedefliyor

GİRİŞİM

Yerli yazılıma yatırım geldi

Üyeliksiz spor salonu deneyimi

Mayoda ihracat atağı

VİZYON TOPLANTISI

Enerjinin odağında ‘yeşil dönüşüm’ var

VERGİDE GÜNDEM

Geri kazanım katılım payları yeniden belirlendi



BORSA

Borsada ralli tamam mı devam mı?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti BBVA ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı