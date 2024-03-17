Ekonomist’te Bu Hafta

HİZMET İHRACATI ATAKTA
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“BES+OKS’de toplam fon büyüklüğü hedefimiz 1,3 trilyon TL”
“VİOP’ta işlemler daha çok BİST-30’a kayabilir”
KAPAK
“Hizmet ihracatına bu yıl 5,1 milyar TL destek veriyoruz”
GÖSTERGE
Gıda enflasyonu dolu dizgin
İşsizlikte tablo bozuluyor
Cari dengede iyileşme sürüyor
Bankalardan girişimciye destek yağmuru
İki yılda 30 milyon dolar yatırım yapacak
Yurtdışında büyüme hamlesini hızlandırıyor
Mobilya devi 125 yeni mağaza açacak
Online yemek pazarında rekabet hızlandı
“Temiz enerji yatırımları umut verici ama yetersiz”
Kruvaziyer turizmi en parlak yıla hazırlanıyor
İŞ DÜNYASINDAN
35 milyon TL yatırımla Türkiye’ye geri döndü
Kahveli probiyotik üretti
TÜRKONFED’in adı değişti
Vakko otel işinde hedef büyüttü
Tarımges yaygınlaşıyor
‘Ara eleman’ raporu hazırlıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Zamana ayak uyduran markalar
“Kurum içi girişimcilik programına başlayacağız”
GİRİŞİM
Shark Gitar 2,5 milyon Euro yatırım aldı
Kadınlara e-ihracat desteği
ÖZEL DOSYA
Şriketlerin ortak noktası:
Daha iyi bir gelecek
ÖZEL DOSYA
Leasing sektörünün 2024 vizyonu
VERGİDE GÜNDEM
Kira beyanında son günler
BORSA
Hikayesiyle beklenti yaratan 20 BİST şirketi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel:
İş Bankası ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi
Hem hissede hem tahvilde satışlar arttı