Ekonomist’te Bu Hafta

HİZMET İHRACATI ATAKTA



PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“BES+OKS’de toplam fon büyüklüğü hedefimiz 1,3 trilyon TL”

“VİOP’ta işlemler daha çok BİST-30’a kayabilir”

KAPAK

“Hizmet ihracatına bu yıl 5,1 milyar TL destek veriyoruz”

GÖSTERGE

Gıda enflasyonu dolu dizgin

İşsizlikte tablo bozuluyor

Cari dengede iyileşme sürüyor

Bankalardan girişimciye destek yağmuru

İki yılda 30 milyon dolar yatırım yapacak

Yurtdışında büyüme hamlesini hızlandırıyor

Mobilya devi 125 yeni mağaza açacak

Online yemek pazarında rekabet hızlandı

“Temiz enerji yatırımları umut verici ama yetersiz”

Kruvaziyer turizmi en parlak yıla hazırlanıyor

İŞ DÜNYASINDAN

35 milyon TL yatırımla Türkiye’ye geri döndü

Kahveli probiyotik üretti

TÜRKONFED’in adı değişti

Vakko otel işinde hedef büyüttü

Tarımges yaygınlaşıyor

‘Ara eleman’ raporu hazırlıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Zamana ayak uyduran markalar

“Kurum içi girişimcilik programına başlayacağız”

GİRİŞİM

Shark Gitar 2,5 milyon Euro yatırım aldı

Kadınlara e-ihracat desteği

ÖZEL DOSYA

Şriketlerin ortak noktası:

Daha iyi bir gelecek

ÖZEL DOSYA

Leasing sektörünün 2024 vizyonu

VERGİDE GÜNDEM

Kira beyanında son günler

BORSA

Hikayesiyle beklenti yaratan 20 BİST şirketi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel:

İş Bankası ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi

Hem hissede hem tahvilde satışlar arttı