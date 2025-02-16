HOLDİNGLERİN 2025 AJANDASI

PANO

MORTGAGE MARKET

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

RePie Portföy’de Altuğ Dayıoğlu dönemi başladı

Elementer bireysel sigortalara liderlik edecek

TSKB’ye yeni genel müdür yardımcısı

Fonmap’te yönetimi Sami Güzel devraldı

KAPAK

GÖSTERGE

Enflasyonla mücadele zora mı giriyor?

İmalat PMI’da daralma 10’uncu ayında

Genç işsizliğinde sınırlı artış

Kuluçkalardan girişimciye destek

“Sağlıklı borç yapısıyla yatırım iştahımız arttı”

Sos işine 42 milyon dolar yatırım yaptı

Moskova’daki deneyimi dünyaya yayacak

Aidatlar kiralar gibi el yakıyor

“Finans ve dijitalde yatırımlarımız olacak”

Enerji depolamada 10 milyar dolarlık atak

PANORAMA

Çay ve tütün döküntüsü de ithal ettik ya!

Eski vekillerden kurtuluş yok

Atatürk’ün yadigarlarına sahip çıkamadık

AK Parti iktidarıyla gözden düştü

İŞ DÜNYASINDAN

TÜSİAD’dan ‘hukuk’ ve ‘demokrasi’ vurgusu

Küresel pazarlara açılmayı planlıyor

Trakya’da yeni gaz kuyuları açacak

PL’de yüzde 150 büyüme hedefliyor

Mirası korumak için aile ofisleri dönemi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markaların yeni hedefi ‘ruj etkisi’ yaratmak

KOBİ’leri ve kadın girişimcileri destekliyor

GİRİŞİM

ABD’ye tek kullanımlık zeytinyağı satıyor

Tarım girişimcilerini destekleyecekler

İşe alım platformuna yatırım geldi

VERGİDE GÜNDEM

Menkul kıymet gelirlerinin vergisi

BORSA

48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Türkiye Sigorta’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

BİST-30