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Ekonomist'te bu hafta (16 Şubat - 1 Mart 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (16 Şubat - 1 Mart 2025) konuları şöyle:

16 Şubat 2025 | 10:12
Ekonomist'te bu hafta (16 Şubat - 1 Mart 2025)

HOLDİNGLERİN 2025 AJANDASI

PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
RePie Portföy’de Altuğ Dayıoğlu dönemi başladı
Elementer bireysel sigortalara liderlik edecek
TSKB’ye yeni genel müdür yardımcısı
Fonmap’te yönetimi Sami Güzel devraldı

KAPAK
GÖSTERGE
Enflasyonla mücadele zora mı giriyor?
İmalat PMI’da daralma 10’uncu ayında
Genç işsizliğinde sınırlı artış
Kuluçkalardan girişimciye destek
“Sağlıklı borç yapısıyla yatırım iştahımız arttı”
Sos işine 42 milyon dolar yatırım yaptı
Moskova’daki deneyimi dünyaya yayacak
Aidatlar kiralar gibi el yakıyor
“Finans ve dijitalde yatırımlarımız olacak”
Enerji depolamada 10 milyar dolarlık atak

PANORAMA
Çay ve tütün döküntüsü de ithal ettik ya!
Eski vekillerden kurtuluş yok
Atatürk’ün yadigarlarına sahip çıkamadık
AK Parti iktidarıyla gözden düştü

İŞ DÜNYASINDAN
TÜSİAD’dan ‘hukuk’ ve ‘demokrasi’ vurgusu
Küresel pazarlara açılmayı planlıyor
Trakya’da yeni gaz kuyuları açacak
PL’de yüzde 150 büyüme hedefliyor
Mirası korumak için aile ofisleri dönemi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markaların yeni hedefi ‘ruj etkisi’ yaratmak
KOBİ’leri ve kadın girişimcileri destekliyor

GİRİŞİM
ABD’ye tek kullanımlık zeytinyağı satıyor
Tarım girişimcilerini destekleyecekler
İşe alım platformuna yatırım geldi

VERGİDE GÜNDEM
Menkul kıymet gelirlerinin vergisi

BORSA
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Türkiye Sigorta’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
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GERİ
İLERİ
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
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