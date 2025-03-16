Ekonomist'te bu hafta (16 Mart-29 Mart 2025)

PARAYI NEREYE YATIRMALI?

PANO

MORTGAGE MARKET

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcileri

FİNANS KORİDORU

“Garanti BBVA’nın ‘müşteri odaklı büyüme stratejisi’ sürecek”

“ON Dijital Bankacılık ile hedef, beş yılda 5 milyon müşteri”

KAPAK

GÖSTERGE

TCMB’nin eli şubat enflasyonu ile güçlendi

Türkiye 2024 yılında ‘sanayisiz’ büyüdü

Çin’den Trump engeline karşı yatırım rüzgarı

“Ağabeyimle işleri ayırdık, benim odağım yurtdışı”

Yatırımlarla Super App alanında büyüyecek

2025 sonunda 1 milyar dolar ciro hedefi koydu

Termal turizmden 10 milyar dolar gelecek

Koreli şirketi aldı dünya sahnesine çıktı

“Enerjide halka arz planlıyoruz”

PANORAMA

Başkent tabelalarının izinde Cumhuriyet tarihi

İŞ DÜNYASINDAN

Avantgarde markasını Kapadokya’ya taşıdı

İtalyan Save The Duck 6 mağazaya ulaşacak

Supsan savunma sanayiinde gücünü katlayacak

Lider Kadınlar DEİK’te buluştu

Yapay zekayla aday tarama süreci hızlandı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İş dünyasında ‘genç lider’ rüzgarı esiyor

Tüketicilerin içinde kelebek uçuracak

GİRİŞİM

Avrupa pazarında büyüyecek

Türk girişimine Almanya’dan ödül

İklim değişikliği için çalışacak

ÖZEL DOSYA

Lüks konut trendi yaygınlaşıyor

VERGİDE GÜNDEM

Soru ve yanıtlarla 2024 kira vergisi

BORSA

25 kurumdan 61 hisse önerisi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Koç Holding’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

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