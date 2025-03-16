Ekonomist'te bu hafta (16 Mart-29 Mart 2025)

PARAYI NEREYE YATIRMALI?
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcileri
FİNANS KORİDORU
“Garanti BBVA’nın ‘müşteri odaklı büyüme stratejisi’ sürecek”
“ON Dijital Bankacılık ile hedef, beş yılda 5 milyon müşteri”
KAPAK
GÖSTERGE
TCMB’nin eli şubat enflasyonu ile güçlendi
Türkiye 2024 yılında ‘sanayisiz’ büyüdü
Çin’den Trump engeline karşı yatırım rüzgarı
“Ağabeyimle işleri ayırdık, benim odağım yurtdışı”
Yatırımlarla Super App alanında büyüyecek
2025 sonunda 1 milyar dolar ciro hedefi koydu
Termal turizmden 10 milyar dolar gelecek
Koreli şirketi aldı dünya sahnesine çıktı
“Enerjide halka arz planlıyoruz”
PANORAMA
Başkent tabelalarının izinde Cumhuriyet tarihi
İŞ DÜNYASINDAN
Avantgarde markasını Kapadokya’ya taşıdı
İtalyan Save The Duck 6 mağazaya ulaşacak
Supsan savunma sanayiinde gücünü katlayacak
Lider Kadınlar DEİK’te buluştu
Yapay zekayla aday tarama süreci hızlandı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
İş dünyasında ‘genç lider’ rüzgarı esiyor
Tüketicilerin içinde kelebek uçuracak
GİRİŞİM
Avrupa pazarında büyüyecek
Türk girişimine Almanya’dan ödül
İklim değişikliği için çalışacak
ÖZEL DOSYA
Lüks konut trendi yaygınlaşıyor
VERGİDE GÜNDEM
Soru ve yanıtlarla 2024 kira vergisi
BORSA
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Koç Holding’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
BİST-30