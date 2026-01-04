ARA
DOLAR
43,04
0,06%
DOLAR
EURO
50,44
-0,06%
EURO
GRAM ALTIN
6176,49
0,48%
GRAM ALTIN
BIST 100
11930,66
1,95%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomist'te bu hafta (04 - 17 Ocak 2026)

Ekonomist'in bu haftaki (04 - 17 Ocak 2026) konuları şöyle


Ekonomist'te bu hafta (04 - 17 Ocak 2026)

PARANIN 2026 ROTASI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
Payten hem yerel hem bölgesel düzeyde satın alma fırsatlarını değerlendirecek
“1 milyon ödül bilet değerinde mil kazanımı sağladık”
“Fon ekosisteminin güçlenmesi için gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz”
AgeSA, Aksigorta ve Medisa’da üst düzey görev değişiklikleri

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Vatandaşın enflasyon kaygısı dinmiyor
Dış açık 11 ayda yüzde 12,6 arttı
İşsizlikte hafif kıpırdanma
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK: “Yapısal dönüşümü hızlandıracağız”
İthalatta önlenemez çıkışa Çin etkisi 
Şarj altyapısını üç yılda ikiye katlayacak
Yurt dışında büyüyerek ciroyu üç kat artıracak 
İhracattaki sorunlara rağmen unda dünya liderliği sürecek 
Türk şirketleri rotayı ABD’ye kırdı
“Zorlu süreç 2026’da da devam edecek”
Kuluçka merkezleri yatırım atağına kalkıyor

PANORAMA
Dur vatandaş! Asılacağın tabelayı iyi tanı

İŞ DÜNYASINDAN
Tüketici aşk markalarından sadakate döndü
Maxxen’den enerji depolama tesisi
TİM WINGS ile kadınlara finansman kolaylığı
Migros’tan Erzincan’ın yerel ürünlerine destek
IKEA Türkiye’den yeni format

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Topraktan geleceğe uzanan sorumluluk
Performansı ile bölgesel merkeze dönüşüyor

GİRİŞİM
Oyun oynamayı öğrenmenin dili yaptı
Genç kadınları liderliğe hazırlıyor
BEETECH 2025 Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

VERGİDE GÜNDEM
Basit bir anlatımla ‘Pillar 2’ düzenlemesi

BANKNOT

BORSA
2026’nın veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Turkcell ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Hangi yedi hissede öneriler değişti?

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL