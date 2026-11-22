VERİ MERKEZLERİNE YATIRIM AKINI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

‘En beğenilenler’ ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

Kuveyt Türk, THY Miles&Smiles iş birliğini TROY ile büyütüyor

“Ülke ekonomimize 50 milyar TL finansman sağlamayı hedefliyoruz”

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

Yıllık enflasyon yüzde 30 yerine yüzde 29 olsa sevinelim mi?

İhracat iklimi 3 ayın en düşüğünde

Cari dengede cicim ayları yaşanıyor

COP31’in ‘yeşil’ iddiası ‘fosil’ duvarına çarpıyor

“2027’de yedi projeyle ciroyu ikiye katlayacağız”

ABD’de büyümek için yeni şirket kurdu

Dünyanın en büyük elma üreticisi olmayı hedefliyor

TMSF, Türkiye’nin en büyük holdingi oldu

AVM’lerde yatırım dönüşüm ve verimlilikte

“2027’de önceliğimiz yapay zekayı ölçeklendirebilmek”

Satın almada yeni denklem: Maliyet, yapay zekâ ve risk

2027’de ana gündem ‘seçenek yaratmak’ olacak

İŞ DÜNYASINDAN

Pegasus stratejik yatırımlarla rekabet gücünü katlayacak

212’de hedef yeni dragon yatırımlar

Netflix 10’uncu yılında 10 milyar TL yatırım yapacak

Yeni markalarla büyüyecek

Züccaciye sektörü Antalya’da buluşuyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Toplum için kalıcı değer yaratmak

Perakende dünyasında ‘sessiz’ devrim yaşanıyor

GİRİŞİM

Markalarla girişimleri buluşturuyor

VERGİDE GÜNDEM

İhracat kazançlarında indirimli kurumlar vergisi

BORSA

3. çeyrek bilançosuyla öne çıkan 32 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Koç Holding ve Garanti BBVA’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Bist-30: Hangi üç hissede öneri ve hedefler değişti?