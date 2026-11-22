VERİ MERKEZLERİNE YATIRIM AKINI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
‘En beğenilenler’ ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
Kuveyt Türk, THY Miles&Smiles iş birliğini TROY ile büyütüyor
“Ülke ekonomimize 50 milyar TL finansman sağlamayı hedefliyoruz”
KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Yıllık enflasyon yüzde 30 yerine yüzde 29 olsa sevinelim mi?
İhracat iklimi 3 ayın en düşüğünde
Cari dengede cicim ayları yaşanıyor
COP31’in ‘yeşil’ iddiası ‘fosil’ duvarına çarpıyor
“2027’de yedi projeyle ciroyu ikiye katlayacağız”
ABD’de büyümek için yeni şirket kurdu
Dünyanın en büyük elma üreticisi olmayı hedefliyor
TMSF, Türkiye’nin en büyük holdingi oldu
AVM’lerde yatırım dönüşüm ve verimlilikte
“2027’de önceliğimiz yapay zekayı ölçeklendirebilmek”
Satın almada yeni denklem: Maliyet, yapay zekâ ve risk
2027’de ana gündem ‘seçenek yaratmak’ olacak
İŞ DÜNYASINDAN
Pegasus stratejik yatırımlarla rekabet gücünü katlayacak
212’de hedef yeni dragon yatırımlar
Netflix 10’uncu yılında 10 milyar TL yatırım yapacak
Yeni markalarla büyüyecek
Züccaciye sektörü Antalya’da buluşuyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Toplum için kalıcı değer yaratmak
Perakende dünyasında ‘sessiz’ devrim yaşanıyor
GİRİŞİM
Markalarla girişimleri buluşturuyor
VERGİDE GÜNDEM
İhracat kazançlarında indirimli kurumlar vergisi
BORSA
3. çeyrek bilançosuyla öne çıkan 32 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Koç Holding ve Garanti BBVA’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Hangi üç hissede öneri ve hedefler değişti?