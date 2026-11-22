Değerli okurlar,

Güveni nasıl sağlayacağız diye düşünürken, aklıma 2019 yılında Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde ağırladığımız Nobel ödüllü ekonomist Prof. Daron Acemoğlu geldi. Daron Acemoğlu ve James A. Robinson, 2012 yılında kaleme aldıkları “Why Nations Fail - Ulusların Düşüşü” kitabının katkısıyla 2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi oldular. Yazarların kitapta ortaya attıkları, ülkeler arasındaki gelir farklılıklarını, kapsayıcı kurumlar ile sömürücü kurumlara dayandıran tezleri büyük yankı yapmıştı.

Daron hocanın UEZ-2019’da yaptığı kapsamlı sunumu dinleme ve kendisiyle sohbet etme imkanı bulmuştum. Yine hocanın Ekonomist’e verdiği özel mülakatı da yayınlamıştık. Bu söyleşiyi “www.ekonomist.com.tr/soylesi/yargi-sistemi-duzelirse-yabanci-sermaye-akar” uzantısından tekrar okuyabilirsiniz. Prof Acemoğlu, “Yabancı sermayenin tekrar gelmesi lazım. Yapısal reformlar, bunun için çok yardımcı olur” demişti.

Evet hocanın dediği gibi başta hukuk olmak üzere yapısal reformlar hayata geçirilebilmeli ki piyasada güven ortamı yeniden sağlansın. İkili ilişkilerin değil, kurallar, yasalar önde olsun.

Aksi halde görüyoruz, okuyoruz; düzenleyici kurumların başındaki isimlerden, siyasi kurumların tepesindeki isimlere kadar, farklı kesimlerden isimlerin menfaat ilişkileri toplumun güven duygusunu yaralıyor. Siyasi iradenin bu bozulmuşluğu çok sert neşter vurması gerektiği ortada. Kamuoyu, gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.

Bu haftaki kapak haberimizi, son dönemin en çok dikkat çeken yatırım sahası olan veri merkezleri üzerine kurduk. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik darboğazdan çıkışına yardımcı olacak bu alanda, kamunun ve şirketlerin neler yaptığını araştırdık. Dikkatlice okumanızı öneririm.

Son bir not…

24 Kasım öğretmenler günü. Değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Reform demişken, eğitim alanında Türkiye’nin ciddi bir reform geçirmesi gerektiğini net şekilde görüyoruz. 208 ile üniversite enflasyonunun yaşandığı ülkemizde, mesleki eğitim, ara elaman ihtiyacı iş dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri.

Bunun yanında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ortamda şirketlerin ‘maliyet optimizasyonu’ söylemini de ayrıca ekonomi yönetiminin ve kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

Sağlıkla kalın.