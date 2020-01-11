Ekonomist’te bu hafta
47 BİN İSTİHDAM FIRSATI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Kârlılığa ve sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz”
KOBİ’lerde dijital penetrasyonunu artıracak
Alternatif Bank’a yeni genel müdür yardımcısı 16 KAPAK
GÖSTERGE
Enflasyonun rotasında tek hane yok
İşsizlikte yükseliş hala sürüyor
Reel dış ticarette işler değişti
2020’nin veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?
“Senegal’de mobilya fabrikası kuracağız”
15 milyon TL yatırımla 40 mağaza açacak
Konsept mağazalarla ciroyu katlayacak
Kış turizmi ‘yaz’dan destek arayışında
Bankaların yarışmaları start up’ları bekliyor
“İş modelini geliştirmeye 30 milyon TL yatıracağız”
İK
2020’de maaşlar ne kadar olacak?
TEKNOLOJİ
KVKK dönüşümünde hızlanma bekleniyor
İŞ DÜNYASINDAN
Riskli yıl için ‘tahsilat’ uyarısı
2023 hedefi 500 mağazaya ulaşmak
Bulgaristan tesisi devreye giriyor
Hırdavat sektörü ihracata yüklenecek
Otomobil sektörüne giriyor
Kimya Zirvesi için geri sayım başladı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Baba-oğul reklam yüzü oldu
2 bin çocuğa enerjiyi anlatacaklar
GİRİŞİM
Bedri Usta’dan franchise fırsatı
10 bin kadını girişimciliğe hazırlayacak
VERGİDE GÜNDEM
2019’un vergi günlüğü
BANKNOT
BORSA
İlk çeyrek portföyü nasıl oluşturulmalı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Ford Otosan ve Pegasus’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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