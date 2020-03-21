PİYASALARDA KORONA HESABI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Doğan Holding 15 yıl sonra bankacılıkta
GÖSTERGE
Merkez’den virüse faiz indirimi yanıtı
İşsizlik 2020’de daha da yükselebilir
Yaşlı nüfusumuz sayısal olarak az değil
Tedarik zincirinde tedirgin bekleyiş
“Hastane korkusu pazarı daraltacak”
Şehir hastaneleriyle büyümeyi hedefliyor
Korona RES’leri de yatağa düşürecek!
Turizmde umutlar ikinci yarıyıla kaldı
Medikal ürünlerini 128 ülkeye satıyor
“Hem Doğu hem Batı’da büyük zorluk yaşıyoruz”
İş dünyasında virüs seferberliği
Evler teknolojiyle ofise dönüşüyor
İŞ DÜNYASINDAN
GYİAD, faaliyetlerini yurtdışına da taşıyor
Fitoterapi ürünleri ihracatına başladı
Dijital Enerji Forumu 4 Haziran’da yapılacak
Tüm dünyada yatırımları artacak
İnternetten renkli kozmetik satışı arttı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Değişen formata yönelik yeni formül peşinde
Eğitim odaklı iki proje geliştirdi
GİRİŞİM
Gözleme dükkanı açmak ister misiniz?
Bölgesel liderlik hedefliyor
VERGİDE GÜNDEM
Menkul kıymet beyannamesi nisan sonuna ertelendi
BORSA
Korona bankaları nasıl etkileyecek?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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