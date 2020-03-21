PİYASALARDA KORONA HESABI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

Doğan Holding 15 yıl sonra bankacılıkta

GÖSTERGE

Merkez’den virüse faiz indirimi yanıtı

İşsizlik 2020’de daha da yükselebilir

Yaşlı nüfusumuz sayısal olarak az değil

Tedarik zincirinde tedirgin bekleyiş

“Hastane korkusu pazarı daraltacak”

Şehir hastaneleriyle büyümeyi hedefliyor

Korona RES’leri de yatağa düşürecek!

Turizmde umutlar ikinci yarıyıla kaldı

Medikal ürünlerini 128 ülkeye satıyor

“Hem Doğu hem Batı’da büyük zorluk yaşıyoruz”

İş dünyasında virüs seferberliği

Evler teknolojiyle ofise dönüşüyor

İŞ DÜNYASINDAN

GYİAD, faaliyetlerini yurtdışına da taşıyor

Fitoterapi ürünleri ihracatına başladı

Dijital Enerji Forumu 4 Haziran’da yapılacak

Tüm dünyada yatırımları artacak

İnternetten renkli kozmetik satışı arttı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Değişen formata yönelik yeni formül peşinde

Eğitim odaklı iki proje geliştirdi

GİRİŞİM

Gözleme dükkanı açmak ister misiniz?

Bölgesel liderlik hedefliyor

VERGİDE GÜNDEM

Menkul kıymet beyannamesi nisan sonuna ertelendi

BORSA

Korona bankaları nasıl etkileyecek?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Koç Holding ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…