2021 BÜYÜME STRATEJİLERİ
PANO
MORTGAGE PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
’E-ticaret zincirlerinde değer yaratan yenilikler’
‘CEO CLUB ONLINE SUMMIT’te konuşuldu
MAKRO GÖSTERGELER
2021’de ekonomide neler olacak?
CEO ANKETİ
225 CEO’nun 2021 beklentileri
ARŞİVİMİZDEN SEÇMELER
İlk zamanlarında Ekonomist’e konu oldular
Ödül getiren haberlerimiz
İlk kez Ekonomist’den duydunuz
Ekonomist’le 30 yıl
Canlı yayınlar gündemi belirledi
2021 BAKIŞ
30 liderin yeni dönem ajandası
TUNCAY ÖZİLHAN
“Reformlarla üretim ve üretkenlik desteklenmeli”
RIFAT HİSARCIKLIOĞLU
“Yapısal reformlar hemen şimdi!”
ALİ ÜLKER
“Türkiye üretim ve AR-GE üssümüz”
ALİ KİBAR
“2021’de yüzde 5 büyümeyi hedefliyoruz”
MURAT ÖZYEĞİN
“İnsana ve dünyaya odaklanan kazanacak”
BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI
“Sürdürülebilir iş modeli önceliğimiz”
ABDÜLKADİR KONUKOĞLU
“Anadolu, tekstilin Çin’i olabilir”
FUAT TOSYALI
“Avrupa’da liderliğe çok yakınız”
VAHAP KÜÇÜK
“En önemli gücümüz 46 ülkedeki mağazalarımız”
İSMAİL GÜLLE
“184 milyar dolar hedefini yakalayacağız”
ERDAL BAHÇIVAN
“Yeni bir büyüme modeline geçmeliyiz”
CEM BOYNER
“Perakendeciler fırtına kaptanlığında uzman”
AHMET EREN
“İthalatın önünü yatırımla keseceğiz”
NEZİH BARUT
‘’İlaçta üretim üssü haline gelebiliriz’’
İBRAHİM ERDEMOĞLU
“Kendi hammaddemizi beş yılda üreteceğiz”
ENVER YÜCEL
“Artık fabrikasyon eğitim olmayacak”
EROL TABANCA
‘’Turizm kişiye özel yapıya dönüşecek’’
ZEYNEP BODUR OKYAY
“İnşaat sanayii kendini yenilemeli”
ABDURRAHMAN KAAN
“Ekonomi politikasında uyum dönemi”
ERHAN BOYSANOĞLU
“Sektör, orta-üst sınıf projelere yönelecek”
HAMDİ AKIN
“Yatırım ortamının iyileştirilmesi gerek”
HÜSEYİN BOZKURT
“Yeni hastane yatırımlarımız olacak”
NEVZAT AYDIN
“Sorumlu şirketler ödüllendirilecek”
ORHAN TURAN
“Hem ekonomik hem demokratik reform şart”
DAVUT DOĞAN
Odağında enerji, inşaat ve mobilya var
NAİL OPAK
“İkinci çeyrekte toparlanma olur”
BANU DEDEMAN
“Münferit seyahat trendi artacak”
HAŞİM IŞIK
“Emtia temininde stratejik iş ortağıyız”
GAMZE CİZRELİ
“Geleceğin restoranları sosyal fayda sağlayacak”
AHMET ÖKSÜZ
“Yeni yatırımlara devam edeceğiz”
SEKTÖRLER
TELEKOM
Diitalleşme ile büyümeyi sürdürecek
PERAKENDE
Perakendeyi e-ticaret sırtladı
GAYRİMENKUL
Gayrimenkule pandemi freni
TURİZM
Turizmde ‘V çıkışı’ bekleniyor
KİMYA
İhracat düştü, istihdam arttı
OTOMOTİV
2021 planları büyüme odaklı
DEMİR-ÇELİK
Kısıtlamalara rağmen hedef yüzde 10 büyüme
İLAÇ
Yerli üretimde teşvikler artabilir
SAĞLIK
Sağlık harcamalarında artış sürecek
TARIM
2021’de tarıma destekte artış yok
ENERJİ
Yenilenebilir enerji ön plana çıkacak
HAZIR GİYİM
Ticaret savaşı hazır giyime yarayacak
SAVUNMA
Savunma sanayi hedef büyüttü
BANKACILIK
2021 yılında temkinli büyüme olur
ÖZEL BÖLÜM
150 Şirketlerin 2021 projeksiyonları
İŞ DÜNYASINDAN
“Yatırım çekmede daha rekabetçi döneme giriyoruz”
Girişimcilik ekosistemine yeni destek
Pandemi etkisi elektrik tüketimine yansıdı
Türkiye’yi temsil edecek
Esas Sosyal’den gençler için yeni program
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Dijitalin yükselişi yine sürecek
GİRİŞİM
2021 yılında büyük çıkışlar bekleniyor
VERGİDE GÜNDEM
Son vergi düzenlemeleri ve 2021’e etkileri
BORSA
Borsa 2021’de 1.800’lere yükselebilir
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Çimsa ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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