2021 BÜYÜME STRATEJİLERİ

PANO

MORTGAGE PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

’E-ticaret zincirlerinde değer yaratan yenilikler’

‘CEO CLUB ONLINE SUMMIT’te konuşuldu

MAKRO GÖSTERGELER

2021’de ekonomide neler olacak?

CEO ANKETİ

225 CEO’nun 2021 beklentileri

ARŞİVİMİZDEN SEÇMELER

İlk zamanlarında Ekonomist’e konu oldular

Ödül getiren haberlerimiz

İlk kez Ekonomist’den duydunuz

Ekonomist’le 30 yıl

Canlı yayınlar gündemi belirledi

2021 BAKIŞ

30 liderin yeni dönem ajandası

TUNCAY ÖZİLHAN

“Reformlarla üretim ve üretkenlik desteklenmeli”

RIFAT HİSARCIKLIOĞLU

“Yapısal reformlar hemen şimdi!”

ALİ ÜLKER

“Türkiye üretim ve AR-GE üssümüz”

ALİ KİBAR

“2021’de yüzde 5 büyümeyi hedefliyoruz”

MURAT ÖZYEĞİN

“İnsana ve dünyaya odaklanan kazanacak”

BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI

“Sürdürülebilir iş modeli önceliğimiz”

ABDÜLKADİR KONUKOĞLU

“Anadolu, tekstilin Çin’i olabilir”

FUAT TOSYALI

“Avrupa’da liderliğe çok yakınız”

VAHAP KÜÇÜK

“En önemli gücümüz 46 ülkedeki mağazalarımız”

İSMAİL GÜLLE

“184 milyar dolar hedefini yakalayacağız”

ERDAL BAHÇIVAN

“Yeni bir büyüme modeline geçmeliyiz”

CEM BOYNER

“Perakendeciler fırtına kaptanlığında uzman”

AHMET EREN

“İthalatın önünü yatırımla keseceğiz”

NEZİH BARUT

‘’İlaçta üretim üssü haline gelebiliriz’’

İBRAHİM ERDEMOĞLU

“Kendi hammaddemizi beş yılda üreteceğiz”

ENVER YÜCEL

“Artık fabrikasyon eğitim olmayacak”

EROL TABANCA

‘’Turizm kişiye özel yapıya dönüşecek’’

ZEYNEP BODUR OKYAY

“İnşaat sanayii kendini yenilemeli”

ABDURRAHMAN KAAN

“Ekonomi politikasında uyum dönemi”

ERHAN BOYSANOĞLU

“Sektör, orta-üst sınıf projelere yönelecek”

HAMDİ AKIN

“Yatırım ortamının iyileştirilmesi gerek”

HÜSEYİN BOZKURT

“Yeni hastane yatırımlarımız olacak”

NEVZAT AYDIN

“Sorumlu şirketler ödüllendirilecek”

ORHAN TURAN

“Hem ekonomik hem demokratik reform şart”

DAVUT DOĞAN

Odağında enerji, inşaat ve mobilya var

NAİL OPAK

“İkinci çeyrekte toparlanma olur”

BANU DEDEMAN

“Münferit seyahat trendi artacak”

HAŞİM IŞIK

“Emtia temininde stratejik iş ortağıyız”

GAMZE CİZRELİ

“Geleceğin restoranları sosyal fayda sağlayacak”

AHMET ÖKSÜZ

“Yeni yatırımlara devam edeceğiz”

SEKTÖRLER

TELEKOM

Diitalleşme ile büyümeyi sürdürecek

PERAKENDE

Perakendeyi e-ticaret sırtladı

GAYRİMENKUL

Gayrimenkule pandemi freni

TURİZM

Turizmde ‘V çıkışı’ bekleniyor

KİMYA

İhracat düştü, istihdam arttı

OTOMOTİV

2021 planları büyüme odaklı

DEMİR-ÇELİK

Kısıtlamalara rağmen hedef yüzde 10 büyüme

İLAÇ

Yerli üretimde teşvikler artabilir

SAĞLIK

Sağlık harcamalarında artış sürecek

TARIM

2021’de tarıma destekte artış yok

ENERJİ

Yenilenebilir enerji ön plana çıkacak

HAZIR GİYİM

Ticaret savaşı hazır giyime yarayacak

SAVUNMA

Savunma sanayi hedef büyüttü

BANKACILIK

2021 yılında temkinli büyüme olur

ÖZEL BÖLÜM

150 Şirketlerin 2021 projeksiyonları

İŞ DÜNYASINDAN

“Yatırım çekmede daha rekabetçi döneme giriyoruz”

Girişimcilik ekosistemine yeni destek

Pandemi etkisi elektrik tüketimine yansıdı

Türkiye’yi temsil edecek

Esas Sosyal’den gençler için yeni program

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Dijitalin yükselişi yine sürecek

GİRİŞİM

2021 yılında büyük çıkışlar bekleniyor

VERGİDE GÜNDEM

Son vergi düzenlemeleri ve 2021’e etkileri

BORSA

Borsa 2021’de 1.800’lere yükselebilir

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Çimsa ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…