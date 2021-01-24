38 BİN KİŞİYE İŞ FIRSATI

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

Capital500 ödülleri sahiplerini buldu

Globalleşen Markalar Zirvesi’nden önemli mesajlar çıktı

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Kredilerde önceliğimiz üretim, istihdam ve ihracat”

İş Bankası’nda Adnan Bali devri kapanıyor

“2021’de işlem hacmimizi yüzde 50 büyüteceğiz”

Aktif Bank’ta bayrak değişimi

GÖSTERGE

İstihdam ve işsizlikte olumsuz tablo sürüyor

Cari dengedeki bozulma hız kesmiyor

Sanayi üretimi kasımda beklentiyi aştı

Otomotiv sektörü 1,5 milyon araç üretecek

“Yenilenebilir enerjiye satın almayla gireceğiz”

Sivas, Optik Vadisi’ne dönüşüyor

E-ticaret lojistiğine 108 milyon TL yatıracak

Konut aidatlarında fiyatlar nasıl değişti?

Kişisel verilerinizi nasıl korursunuz?

“E-ticaret pandemi ile 15 yıl ileri atladı”

Evden çalışma İK girişimlerini artırdı

İŞ DÜNYASINDAN

FBI’ın tedarikçisi Recon Power Bikes ile iş birliğine gitti

Dijital platformunu yurtdışına taşıyacak

Yeni yatırımını devreye alacak

İnovatif ürünlerle fark yarattı

Stok yönetimine dijital destek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalar sürdürülebilirliği odağına aldı

Dijital reklamcıların gündeminde ‘Yasak’ var

GİRİŞİM

KOBİ’lere rekabette avantaj salıyor

Adım atarken bağış yapın

VERGİDE GÜNDEM

Veri rekortmenleri açıklandı

BORSA

2021’de rekor sayıda halka arz gelebilir

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti BBVA ve Şok Marketler’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

BİST-30

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…