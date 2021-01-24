38 BİN KİŞİYE İŞ FIRSATI
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Capital500 ödülleri sahiplerini buldu
Globalleşen Markalar Zirvesi’nden önemli mesajlar çıktı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Kredilerde önceliğimiz üretim, istihdam ve ihracat”
İş Bankası’nda Adnan Bali devri kapanıyor
“2021’de işlem hacmimizi yüzde 50 büyüteceğiz”
Aktif Bank’ta bayrak değişimi
GÖSTERGE
İstihdam ve işsizlikte olumsuz tablo sürüyor
Cari dengedeki bozulma hız kesmiyor
Sanayi üretimi kasımda beklentiyi aştı
Otomotiv sektörü 1,5 milyon araç üretecek
“Yenilenebilir enerjiye satın almayla gireceğiz”
Sivas, Optik Vadisi’ne dönüşüyor
E-ticaret lojistiğine 108 milyon TL yatıracak
Konut aidatlarında fiyatlar nasıl değişti?
Kişisel verilerinizi nasıl korursunuz?
“E-ticaret pandemi ile 15 yıl ileri atladı”
Evden çalışma İK girişimlerini artırdı
İŞ DÜNYASINDAN
FBI’ın tedarikçisi Recon Power Bikes ile iş birliğine gitti
Dijital platformunu yurtdışına taşıyacak
Yeni yatırımını devreye alacak
İnovatif ürünlerle fark yarattı
Stok yönetimine dijital destek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar sürdürülebilirliği odağına aldı
Dijital reklamcıların gündeminde ‘Yasak’ var
GİRİŞİM
KOBİ’lere rekabette avantaj salıyor
Adım atarken bağış yapın
VERGİDE GÜNDEM
Veri rekortmenleri açıklandı
BORSA
2021’de rekor sayıda halka arz gelebilir
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve Şok Marketler’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
BİST-30
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Bir cevap yazın