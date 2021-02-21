KÖPRÜNÜN PARLATTIĞI ARAZİLER

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK/CEO AGENDA

Holding CEO’ları 2021 hedeflerini paylaştı

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

IBS Sigorta 2021’i yatırım yılı olarak belirledi

Ak Portföy’den ‘Yatırımın Geleceği’ fonları

Dijital kanal kullanımı yüzde 90’ı aşacak

GÖSTERGE

Genç işsizliği alarm veriyor!

Cari açıkta 2020 tablosu ortaya çıktı

Politika faizi ikinci kez sabit kaldı

İş dünyası ‘yeşil’ vergilere hazırlanıyor

“2,2 milyar TL’lik yatırım planlıyoruz”

İlk hastanesini mart ayında açıyor

2023’te halka açılmayı planlıyor

Satınalmalarda hedef 10 milyar dolar

Yerli ödeme girişimleri büyüyor

Bu yıl 100 MW’lık GES kurulumu yapacak

Ev tekstiline pandemi dopingi

“Sektörün yüzde 40’ı bir daha açılmayacak”

İŞ DÜNYASINDAN

Gündeminde ‘yenilenebilir enerji’ var

Mobilyacıların gözü ABD pazarında

Global açıl ıma hazırlanıyor

Kazlıçeşme’de tarihi mirasa kampüs kuracak

İmece summit, geleceği masaya yatıracak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Özel günlerde hediye yerine ‘iyilik’ veriyoruz

Video servis vermeye başladı

GİRİŞİM

E-dönüşümde girişimciler aranıyor

5 milyon TL daha yatırım yapacak

ÖZEL DOSYA

Leasing sektörünün 2021 vizyonu

VERGİDE GÜNDEM

Kira vergisi dönemi başlıyor

BORSA

11 kurumdan 41 hissede ‘al’ önerisi

5 milyon Euro’luk yatırım yapacak

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

BİST-30

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…