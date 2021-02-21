KÖPRÜNÜN PARLATTIĞI ARAZİLER
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK/CEO AGENDA
Holding CEO’ları 2021 hedeflerini paylaştı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
IBS Sigorta 2021’i yatırım yılı olarak belirledi
Ak Portföy’den ‘Yatırımın Geleceği’ fonları
Dijital kanal kullanımı yüzde 90’ı aşacak
GÖSTERGE
Genç işsizliği alarm veriyor!
Cari açıkta 2020 tablosu ortaya çıktı
Politika faizi ikinci kez sabit kaldı
İş dünyası ‘yeşil’ vergilere hazırlanıyor
“2,2 milyar TL’lik yatırım planlıyoruz”
İlk hastanesini mart ayında açıyor
2023’te halka açılmayı planlıyor
Satınalmalarda hedef 10 milyar dolar
Yerli ödeme girişimleri büyüyor
Bu yıl 100 MW’lık GES kurulumu yapacak
Ev tekstiline pandemi dopingi
“Sektörün yüzde 40’ı bir daha açılmayacak”
İŞ DÜNYASINDAN
Gündeminde ‘yenilenebilir enerji’ var
Mobilyacıların gözü ABD pazarında
Global açıl ıma hazırlanıyor
Kazlıçeşme’de tarihi mirasa kampüs kuracak
İmece summit, geleceği masaya yatıracak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Özel günlerde hediye yerine ‘iyilik’ veriyoruz
Video servis vermeye başladı
GİRİŞİM
E-dönüşümde girişimciler aranıyor
5 milyon TL daha yatırım yapacak
ÖZEL DOSYA
Leasing sektörünün 2021 vizyonu
VERGİDE GÜNDEM
Kira vergisi dönemi başlıyor
BORSA
11 kurumdan 41 hissede ‘al’ önerisi
5 milyon Euro’luk yatırım yapacak
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
BİST-30
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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