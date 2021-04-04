FRANCISING’DE PANDEMİ DESTEKLERİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin gündemi ‘yeni dünya’ oldu
FİNANS KORİDORU
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçgeninde ‘finansal köprü’ olacak
Ziraat Bankası’nda bayrak devri
İş Bankası’nda beklenen atamalar geldi
TKYD’de Mehmet Ali Ersarı dönemi
HSBC Türkiye’de iki üst düzey atama
GÖSTERGE
Dış açık bir yılda 50 milyar doları aştı
Ekonomiye güvende şaşırtan artış
Portföylerde çeşitlendirme şart!
“Ekonominin en büyük sorunu belirsizlik”
100 milyon dolar yatırımla Mısır’da otel kuruyor
1,7 milyar TL yatırım yapacak
Turizmde hedefler ‘aşı’ya odaklandı
Pazaryerleri KOBİ’lere can suyu oldu
Çin’den kaptığı siparişle ihracatı artıracak
‘’Bu yıl 1-1,2 milyon konut satışı bekliyoruz
Yağmurdan 10 milyar TL tasarruf edilecek
İŞ DÜNYASINDAN
AVM’lerde ‘yeni trend’ rüzgarı esiyor
Dizi ihracatını üçe katlayabiliriz
Son üç yılın en büyük halka arzı geliyor
İş dünyasında seçim rüzgarı
DSV’den yeni açılım
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Tüketici markalarda çevreye duyarlılık artıyor
‘Yarının Suyu’ ile su farkındalığına odaklandı
GİRİŞİM
Pandemi döneminde yüzde 100 büyüdü
VERGİDE GÜNDEM
Yeniden finansman
BORSA
Banka hisselerinde potansiyel var mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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