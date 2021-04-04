FRANCISING’DE PANDEMİ DESTEKLERİ

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin gündemi ‘yeni dünya’ oldu

FİNANS KORİDORU

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçgeninde ‘finansal köprü’ olacak

Ziraat Bankası’nda bayrak devri

İş Bankası’nda beklenen atamalar geldi

TKYD’de Mehmet Ali Ersarı dönemi

HSBC Türkiye’de iki üst düzey atama

GÖSTERGE

Dış açık bir yılda 50 milyar doları aştı

Ekonomiye güvende şaşırtan artış

Portföylerde çeşitlendirme şart!

“Ekonominin en büyük sorunu belirsizlik”

100 milyon dolar yatırımla Mısır’da otel kuruyor

1,7 milyar TL yatırım yapacak

Turizmde hedefler ‘aşı’ya odaklandı

Pazaryerleri KOBİ’lere can suyu oldu

Çin’den kaptığı siparişle ihracatı artıracak

‘’Bu yıl 1-1,2 milyon konut satışı bekliyoruz

Yağmurdan 10 milyar TL tasarruf edilecek

İŞ DÜNYASINDAN

AVM’lerde ‘yeni trend’ rüzgarı esiyor

Dizi ihracatını üçe katlayabiliriz

Son üç yılın en büyük halka arzı geliyor

İş dünyasında seçim rüzgarı

DSV’den yeni açılım

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Tüketici markalarda çevreye duyarlılık artıyor

‘Yarının Suyu’ ile su farkındalığına odaklandı

GİRİŞİM

Pandemi döneminde yüzde 100 büyüdü

VERGİDE GÜNDEM

Yeniden finansman

BORSA

Banka hisselerinde potansiyel var mı?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

İş Bankası ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü? Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…