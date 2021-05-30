YAZ PORTFÖYLERİ

PANO MORTGAGE

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

Yeni yatırımlarla portföyü 4 milyar TL’ye çıkaracak

Doğan Yatırım Bankası faaliyete başladı

GÖSTERGE

Tüketici güveni son iki yılın en düşüğünde

Doğrudan yatırımlarda kan kaybı sürüyor

TÜİK işsiz sayısını açıkladı

12 aylık cari açık 40 milyar dolara dayandı

Kapasite kullanımı mayısta azaldı

Sanayi üretimi martta yükseldi

İstanbul’da konut fiyatları zirvede

“Yeni yatırımla kapasite yüzde 30 artacak”

İhracatta ‘yeşil’ ürünleri artıracak

Büyümeye 210 milyon dolar yatıracak

Elektromekanikte global marka olacak

Vuslat Foundation ilk kez Venedik Bienali’nde

“Globalleşmeye ABD’den başlayacağız”

İŞ DÜNYASINDAN

Pandemiye rağmen yedi yeni otel açacak

Küresel tedarik zinciri platformu kuruldu

İki global marka yeniden Türkiye’de

Hedefi üç yıl içinde 300 mağaza

Beş yılda 50 milyon arı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Dev şirketler de start up’ları keşfetti

‘Deneyim’, pazarlamanın yeni para birimi oldu

Kulüplere yeni gelir modeli

GİRİŞİM

Siber güvenlik girişimi halka açılacak

Yeni mezunlara iş fırsatı

CaseCampus başvuruları başladı

ÖZEL DOSYA

Portföy yönetiminde 2021 vizyonu

VERGİDE GÜNDEM

Vergi incelemelerinde e-tebligat

BORSA

Piyasada yerli yatırımcı rüzgarı esiyor

Merko, satın almaya odaklandı

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Kordsa ve Halkbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…