YAZ PORTFÖYLERİ
PANO MORTGAGE
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Yeni yatırımlarla portföyü 4 milyar TL’ye çıkaracak
Doğan Yatırım Bankası faaliyete başladı
GÖSTERGE
Tüketici güveni son iki yılın en düşüğünde
Doğrudan yatırımlarda kan kaybı sürüyor
TÜİK işsiz sayısını açıkladı
12 aylık cari açık 40 milyar dolara dayandı
Kapasite kullanımı mayısta azaldı
Sanayi üretimi martta yükseldi
İstanbul’da konut fiyatları zirvede
“Yeni yatırımla kapasite yüzde 30 artacak”
İhracatta ‘yeşil’ ürünleri artıracak
Büyümeye 210 milyon dolar yatıracak
Elektromekanikte global marka olacak
Vuslat Foundation ilk kez Venedik Bienali’nde
“Globalleşmeye ABD’den başlayacağız”
İŞ DÜNYASINDAN
Pandemiye rağmen yedi yeni otel açacak
Küresel tedarik zinciri platformu kuruldu
İki global marka yeniden Türkiye’de
Hedefi üç yıl içinde 300 mağaza
Beş yılda 50 milyon arı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Dev şirketler de start up’ları keşfetti
‘Deneyim’, pazarlamanın yeni para birimi oldu
Kulüplere yeni gelir modeli
GİRİŞİM
Siber güvenlik girişimi halka açılacak
Yeni mezunlara iş fırsatı
CaseCampus başvuruları başladı
ÖZEL DOSYA
Portföy yönetiminde 2021 vizyonu
VERGİDE GÜNDEM
Vergi incelemelerinde e-tebligat
BORSA
Piyasada yerli yatırımcı rüzgarı esiyor
Merko, satın almaya odaklandı
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Kordsa ve Halkbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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