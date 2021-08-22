BÜYÜK DEĞİŞİM
81 İLDE KONUT FİYAT VE KİRALARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
AXA Sigorta, artık AXA Avrupa çatısı altında
“İhracatçı KOBİ müşteri sayısını iki katına çıkaracağız”
Aktif Bank Bilgi Teknolojileri’nde yeni dönem
GÖSTERGE
Faizde son dönemece girildi
Sanayi üretiminde 10 ayın zirvesi
Son üç yılın en düşük işsizlik oranı!
Teknoloji şirketlerine büyük ilgi var
“160 milyon TL’lik alacağımızı öteledik”
Yassı çelik devi nasıl fark yaratacak?
Yeni yatırımlarla bin kişiyi işe alacak
Kırtasiyeciler yeniden büyümeye hazırlanıyor
Afetlere rağmen turizmde umut var
“Sivas’ta robot üretimi için fabrika kuracağız”
TEKNOLOJİ
Günlük hayatta kolaylık sağlayan cihazlar
İŞ DÜNYASINDAN
EFQM modelini Anadolu’ya yayacak
OSB’lerde mesleki eğitime hız verdi
Yurtdışında yeni pazarları hedefe koydu
Pet şişeden gömlek üretiyor
“Aylık 100 binlik satış, iyiye işaret”
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalara olimpiyat dopingi
Spor pazarlamasında dönüşüm rüzgarı
GİRİŞİM
Anadolu Efes’ten girişim atölyesi
Kişisel hediye platformu büyüyecek
VERGİDE GÜNDEM
Vergi afları fayda sağlıyor mu?
BORSA
Otomotiv hisselerinin seyri ne olacak?
“Riski dağıtarak dengeli portföy oluşturun”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Türk Telekom ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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