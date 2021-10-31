YEŞİL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

Sıfır atık zirvesi

Holdinglerin 2022 gündemi ‘dinamik’ bütçeler olacak

50 Güçlü Kadın CEO ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

A1 Capital de yatırım bankacılığı yoluna girdi

‘Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi’

“2021’i 4 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefliyoruz”

QNB Finansbank’ta Ömür Tan dönemi

GÖSTERGE

Faiz politikası hedefine ulaşır mı?

Tüketici güveni 12 yılın en düşüğünde

Reel sektör güveni de geriliyor

Yeşil ekonomide bankalar kilit rol oynuyor

“Türkiye yeşil üretim üssü olabilir”

İş dünyasında yeni trend:

YEŞİL GİRİŞİM

“KOBİ’ler için destek mekanizmaları şart”

Holdingler, atıkları sıfırlamaya odaklandı

ÖZEL BÖLÜM

“Karbona karşı savaşta rolleri belirliyoruz”

“Hedefimiz enerjide dışa bağımlılığı azaltmak”

Atık yönetiminde bütüncül çözüm sunuyor

Çevreci enerji üretimine yatırım yapıyor

100 milyon kişiyi temiz suya kavuşturacak

Dünyanın geleceği için ‘sorumlu’ adımlar

Yenilenebilir enerjiye 150 milyon Euro yatırım

Yeşil ekonomiye desteği 1 milyar dolara ulaştı

İŞ DÜNYASINDAN

Dört sektöre yakın markaj

Yeni girişimiyle kadınları yurtdışına açacak

Efeler Çiftliği hedef büyüttü

TÜSİAD’dan bağımsız Merkez Bankası vurgusu

Beymen modayla sanatı buluşturdu

Dört yılda 250 kadına gelir yarattı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sürdürülebilirlik iletişimi ne kadar sürdürülebilir?

Markalar dijital müzik platformlarını keşfetti

GİRİŞİM

Girişimcileri e-ticaret ile Türkiye’ye açacak

40 milyon dolar yatırım yapacak

VERGİDE GÜNDEM

Yeni vergi düzenlemeleri

BORSA

61 şirkette üçüncü çeyrek kâr beklentileri

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve TAV’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…