YEŞİL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Sıfır atık zirvesi
Holdinglerin 2022 gündemi ‘dinamik’ bütçeler olacak
50 Güçlü Kadın CEO ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
A1 Capital de yatırım bankacılığı yoluna girdi
‘Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi’
“2021’i 4 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefliyoruz”
QNB Finansbank’ta Ömür Tan dönemi
GÖSTERGE
Faiz politikası hedefine ulaşır mı?
Tüketici güveni 12 yılın en düşüğünde
Reel sektör güveni de geriliyor
Yeşil ekonomide bankalar kilit rol oynuyor
“Türkiye yeşil üretim üssü olabilir”
İş dünyasında yeni trend:
YEŞİL GİRİŞİM
“KOBİ’ler için destek mekanizmaları şart”
Holdingler, atıkları sıfırlamaya odaklandı
ÖZEL BÖLÜM
“Karbona karşı savaşta rolleri belirliyoruz”
“Hedefimiz enerjide dışa bağımlılığı azaltmak”
Atık yönetiminde bütüncül çözüm sunuyor
Çevreci enerji üretimine yatırım yapıyor
100 milyon kişiyi temiz suya kavuşturacak
Dünyanın geleceği için ‘sorumlu’ adımlar
Yenilenebilir enerjiye 150 milyon Euro yatırım
Yeşil ekonomiye desteği 1 milyar dolara ulaştı
İŞ DÜNYASINDAN
Dört sektöre yakın markaj
Yeni girişimiyle kadınları yurtdışına açacak
Efeler Çiftliği hedef büyüttü
TÜSİAD’dan bağımsız Merkez Bankası vurgusu
Beymen modayla sanatı buluşturdu
Dört yılda 250 kadına gelir yarattı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sürdürülebilirlik iletişimi ne kadar sürdürülebilir?
Markalar dijital müzik platformlarını keşfetti
GİRİŞİM
Girişimcileri e-ticaret ile Türkiye’ye açacak
40 milyon dolar yatırım yapacak
VERGİDE GÜNDEM
Yeni vergi düzenlemeleri
BORSA
61 şirkette üçüncü çeyrek kâr beklentileri
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve TAV’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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