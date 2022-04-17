FRANCHISE VEREN ŞİRKETLER
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“İhracata yönelik üretim yapan şirketlere desteğimiz sürecek”
Gedik Yatırım’da yönetim kurulu başkanı değişikliği
GÖSTERGE
Enflasyon yüzde 70’e doğru gidiyor
Cari fazla hayal mi oldu?
İşsizlik yüzde 10,7’ye geriledi
Tarımsal üretimde kritik iki aya giriliyor
“Bu yıl 25 milyar TL ciro hedefi koyduk”
Yeni fabrikayla kapasitesini katlayacak
12 milyon dolara daha Zinde olacak
Dev projelerin ortak yapısı değişiyor
Hibrit çalışma kalıcı hale geliyor
İmar sorunu aşıldı Çekmeköy hızlandı
“Bu yıl ciromuzu ikiye katlayacağız”
Turizmde yenilenme borç krizine takıldı
İŞ DÜNYASINDAN
Kıbrıs’a iki yeni yat limanı geliyor
Rusya’da pazar payını artıracak
Gömlek üretimini ikiye katlayacak
Kadın sürücüleri odaklarına aldılar
Restoran atıklarıyla 2 bin köpeği doyuruyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Gıda krizi markaların da gündemine girdi
Kiralabunu yeni marka doğurdu
En büyük pay dijital medyanın
Yeni markalar için ünlü arayışında
GİRİŞİM
Güzellik sektöründe girişim fırsatı
Mercedes-Benz Türk fon kurdu
VERGİDE GÜNDEM
Yeni yasa vergide neleri değiştiriyor?
BORSA
15 kurum 55 hisse için ‘al’ diyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve Vakıfbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30 90 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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