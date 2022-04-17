FRANCHISE VEREN ŞİRKETLER

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“İhracata yönelik üretim yapan şirketlere desteğimiz sürecek”

Gedik Yatırım’da yönetim kurulu başkanı değişikliği

GÖSTERGE

Enflasyon yüzde 70’e doğru gidiyor

Cari fazla hayal mi oldu?

İşsizlik yüzde 10,7’ye geriledi

Tarımsal üretimde kritik iki aya giriliyor

“Bu yıl 25 milyar TL ciro hedefi koyduk”

Yeni fabrikayla kapasitesini katlayacak

12 milyon dolara daha Zinde olacak

Dev projelerin ortak yapısı değişiyor

Hibrit çalışma kalıcı hale geliyor

İmar sorunu aşıldı Çekmeköy hızlandı

“Bu yıl ciromuzu ikiye katlayacağız”

Turizmde yenilenme borç krizine takıldı

İŞ DÜNYASINDAN

Kıbrıs’a iki yeni yat limanı geliyor

Rusya’da pazar payını artıracak

Gömlek üretimini ikiye katlayacak

Kadın sürücüleri odaklarına aldılar

Restoran atıklarıyla 2 bin köpeği doyuruyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Gıda krizi markaların da gündemine girdi

Kiralabunu yeni marka doğurdu

En büyük pay dijital medyanın

Yeni markalar için ünlü arayışında

GİRİŞİM

Güzellik sektöründe girişim fırsatı

Mercedes-Benz Türk fon kurdu

VERGİDE GÜNDEM

Yeni yasa vergide neleri değiştiriyor?

BORSA

15 kurum 55 hisse için ‘al’ diyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Koç Holding ve Vakıfbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30 90 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…