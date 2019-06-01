Ekonomist’te bu hafta
AVRASYA’DAN YATIRIMCIYA DAVET
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
İstanbul ve Actus Portföy birleşiyor
Yapı Kredi üst yönetiminde değişiklik
Akbank’ta görev değişimi
GÖSTERGE
Ekonomi resmen resesyona girdi
Küresel ticarette de resesyon var
Turizm ikinci çeyreğe iyi başladı
Döviz kurunda düşüş yapısal reformlara bağlı
“Dijital teknolojilerin Türkiye’de öncüsüyüz”
ESBAŞ yeni bölgeye 20 yatırımcı bekliyor
Dördüncü tesis için yatırıma başlıyor
Kongre turizminde üçüncü lige düştük!
İndirim marketleri krizden kârlı çıktı
“İhracat pazarlarında büyümeyi planlıyoruz”
TEKNOLOJİ
Online TV’de rekabet özgün yapımlarla sürüyor
İŞ DÜNYASINDAN
Kiğılı, Anadolu’da satışlarını nasıl artırdı?
Sabancı’dan iki stratejik hamle
Üçüncü otelini Çeşme’de açtı
Açık hava reklamcılığına seçim dopingi
İhracat yıldızı oldu
Üç yeni mağaza açacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Eğitimin üçüncüsü Gaziantep’te başlayacak
Dijital pazarlamada dönüşüm zamanı
GİRİŞİM
Düşük bütçeli iş fırsatı
Lüks muhafazakar marka kurdular
VERGİDE GÜNDEM
Plastik poşet geri kazanım katılım payı
FİNANS
“Bu yıl yüzde 20 büyüme planlıyoruz”
BORSA
12 kurumdan 39 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Halkbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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