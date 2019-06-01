Ekonomist’te bu hafta

Haziran 2, 2019 0 Yorum 89 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

AVRASYA’DAN YATIRIMCIYA DAVET

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU
 İstanbul ve Actus Portföy birleşiyor
Yapı Kredi üst yönetiminde değişiklik
Akbank’ta görev değişimi

GÖSTERGE
Ekonomi resmen resesyona girdi
Küresel ticarette de resesyon var
Turizm ikinci çeyreğe iyi başladı

Döviz kurunda düşüş yapısal reformlara bağlı
“Dijital teknolojilerin Türkiye’de öncüsüyüz”
ESBAŞ yeni bölgeye 20 yatırımcı bekliyor
Dördüncü tesis için yatırıma başlıyor
Kongre turizminde üçüncü lige düştük!
İndirim marketleri krizden kârlı çıktı
“İhracat pazarlarında büyümeyi planlıyoruz”

TEKNOLOJİ
 Online TV’de rekabet özgün yapımlarla sürüyor

İŞ DÜNYASINDAN
 Kiğılı, Anadolu’da satışlarını nasıl artırdı?
Sabancı’dan iki stratejik hamle
Üçüncü otelini Çeşme’de açtı
Açık hava reklamcılığına seçim dopingi
İhracat yıldızı oldu
Üç yeni mağaza açacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 Eğitimin üçüncüsü Gaziantep’te başlayacak
Dijital pazarlamada dönüşüm zamanı

GİRİŞİM
Düşük bütçeli iş fırsatı
Lüks muhafazakar marka kurdular

VERGİDE GÜNDEM
 Plastik poşet geri kazanım katılım payı

FİNANS
“Bu yıl yüzde 20 büyüme planlıyoruz”

BORSA
 12 kurumdan 39 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Halkbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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