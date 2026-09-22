Plastiğe alternatif olacak: Meyve kabuklarından biyobozunur ambalaj geliştirilecek

Geliştirilecek yeni nesil ambalajlar laboratuvar ortamında dayanıklılık, gıdayı koruma ve doğada çözünebilme gibi özellikleri açısından test edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Neşe İşman, çalışmanın temel amacının geleneksel ambalajlara sürdürülebilir bir alternatif oluşturabilecek biyobozunur ambalaj malzemeleri geliştirmek olduğunu belirtti.

Sentetik plastiklerin çevreye verdiği zararların önemli bir sorun haline geldiğini ifade eden İşman, şunları kaydetti:

"Gıda üretimi sırasında ortaya çıkan birçok yan ürün yeterince değerlendirilemiyor. Projemizde meyve kabukları gibi gıda endüstrisi atıklarını yeniden kullanarak çevre dostu ambalaj malzemeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece hem atıkları değerlendirmek hem de petrol bazlı plastiklere alternatif oluşturmak istiyoruz."