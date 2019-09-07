Ekonomist’te bu hafta

Eylül 7, 2019 0 Yorum 57 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

ALTIN NEREYE?

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
 İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
 Elektronik çek ne getirecek?
GÖSTERGE
 Ekonomide resesyon devam ediyor
Enflasyonda büyük düşüş başladı
Dış ticaret tablosunda değişiklik var

Faiz indiriminde ikinci dalga bekleniyor
“Faiz indirimi sürerse sektör rahatlayabilir”
ABD pazarında hızlı büyüyecek
Göz damlasına yatırım yapıyor
Züccaciye hedefe ABD pazarını koydu
Turizmde kalite iç eğitimle artıyor
“Kadın girişimcilerin sayısını artırdık”
Değişim rüzgarını masaya yatıracak

TEKNOLOJİ
 Merkez Bankası’ndan dijital para geliyor

İŞ DÜNYASINDAN
 4 bin Türk turist hedefliyor
PepsiCo’dan 200 bin çocuğa destek
SAP’den eğitim yatırımı atağı
Avrupa’nın talebi yeni yatırım getirdi
Doğalgaz ihtiyacına ‘rüzgar ve güneş’ çözümü

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 Köy köy geziyorlar ama ürün satmıyorlar!
Influencer marketing ile ivme kazadı

GİRİŞİM
 Aidat sorununu çözüyor
“AR-GE projelerine kapımız açık”

KATAR ÖZEL DOSYASI
 Katar’da İş fırsatları

VERGİDE GÜNDEM
 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre uzadı

BANKNOT
BESMETRE
 BES’ten çıkanlar tekrar dâhil olabilecek

BORSA
Bilançosu parlayan 37 sanayi şirketi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 TSKB ve Coca Cola’daN en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap