Ekonomist’te bu hafta
ALTIN NEREYE?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Elektronik çek ne getirecek?
GÖSTERGE
Ekonomide resesyon devam ediyor
Enflasyonda büyük düşüş başladı
Dış ticaret tablosunda değişiklik var
Faiz indiriminde ikinci dalga bekleniyor
“Faiz indirimi sürerse sektör rahatlayabilir”
ABD pazarında hızlı büyüyecek
Göz damlasına yatırım yapıyor
Züccaciye hedefe ABD pazarını koydu
Turizmde kalite iç eğitimle artıyor
“Kadın girişimcilerin sayısını artırdık”
Değişim rüzgarını masaya yatıracak
TEKNOLOJİ
Merkez Bankası’ndan dijital para geliyor
İŞ DÜNYASINDAN
4 bin Türk turist hedefliyor
PepsiCo’dan 200 bin çocuğa destek
SAP’den eğitim yatırımı atağı
Avrupa’nın talebi yeni yatırım getirdi
Doğalgaz ihtiyacına ‘rüzgar ve güneş’ çözümü
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Köy köy geziyorlar ama ürün satmıyorlar!
Influencer marketing ile ivme kazadı
GİRİŞİM
Aidat sorununu çözüyor
“AR-GE projelerine kapımız açık”
KATAR ÖZEL DOSYASI
Katar’da İş fırsatları
VERGİDE GÜNDEM
İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre uzadı
BANKNOT
BESMETRE
BES’ten çıkanlar tekrar dâhil olabilecek
BORSA
Bilançosu parlayan 37 sanayi şirketi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TSKB ve Coca Cola’daN en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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