Ekonomist’te bu hafta

Eylül 21, 2019 0 Yorum 77 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

KONUTTA YENİ FIRSAT
 PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
 İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
 Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’ları buluştu

FİNANS KORİDORU
 Leasing sektörü vizyon belirledi
AHE’ nin yeni genel müdürü Yılmaz Ertürk oldu
Marsh Türkiye’ye iki yeni lider

GÖSTERGE
 Perakende satışlarda düşüş sürüyor
Faizdeki düşüş konuta yansıdı
Bütçeyi yine Merkez kurtardı
İşsizlikte yükseliş devam ediyor

Sendikasyon maliyetleri düşmeye başladı
Yeni niş yatırımla ciromuzu arttıracağız”
1.000 start up’a destek verecek
İki çağrı merkezine 20 milyon TL yatıracak
Otomat makinesinde yeni girişim fırsatları
Daralan iç pazar ihracata yöneltti
“Yurtdışı pazarlara yerli gibi bakılmalı”

YÖNETİM
 Çalışanı wellness’le mutlu ediyorlar!

İŞ DÜNYASINDAN
 Tarımda dijitalleşmeye odaklandı
Mobil takipte dünya devi olmayı hedefliyor
Eğlencenin payını artıracak
Yerli tedarikçi kamu ile buluşacak
İnovatif ürünlerle büyüyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 İletişim çalışmalarını 2020’de de sürdürecek
Marmara Denizi hayalet ağlardan temizleniyor

GİRİŞİM
Künefeyi dünyaya tanıtacak

VERGİDE GÜNDEM
 Avrupa’da en büyük KDV açığı Romanya’da

BORSA
 10 aracı kurum 37 hisse öneriyor
“BİST’ten çıkmak gibi bir planımız yok”

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Vakıfbank ve Soda Sanayi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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