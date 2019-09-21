Ekonomist’te bu hafta
KONUTTA YENİ FIRSAT
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’ları buluştu
FİNANS KORİDORU
Leasing sektörü vizyon belirledi
AHE’ nin yeni genel müdürü Yılmaz Ertürk oldu
Marsh Türkiye’ye iki yeni lider
GÖSTERGE
Perakende satışlarda düşüş sürüyor
Faizdeki düşüş konuta yansıdı
Bütçeyi yine Merkez kurtardı
İşsizlikte yükseliş devam ediyor
Sendikasyon maliyetleri düşmeye başladı
Yeni niş yatırımla ciromuzu arttıracağız”
1.000 start up’a destek verecek
İki çağrı merkezine 20 milyon TL yatıracak
Otomat makinesinde yeni girişim fırsatları
Daralan iç pazar ihracata yöneltti
“Yurtdışı pazarlara yerli gibi bakılmalı”
YÖNETİM
Çalışanı wellness’le mutlu ediyorlar!
İŞ DÜNYASINDAN
Tarımda dijitalleşmeye odaklandı
Mobil takipte dünya devi olmayı hedefliyor
Eğlencenin payını artıracak
Yerli tedarikçi kamu ile buluşacak
İnovatif ürünlerle büyüyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
İletişim çalışmalarını 2020’de de sürdürecek
Marmara Denizi hayalet ağlardan temizleniyor
GİRİŞİM
Künefeyi dünyaya tanıtacak
VERGİDE GÜNDEM
Avrupa’da en büyük KDV açığı Romanya’da
BORSA
10 aracı kurum 37 hisse öneriyor
“BİST’ten çıkmak gibi bir planımız yok”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Vakıfbank ve Soda Sanayi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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