Ekonomist’te bu hafta
100 EN ZENGİN AİLE
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Nakit akışını dijitalleştiriyor
Sompo Türkiye kâr lideri
GÖSTERGE
Enflasyon tahmininde yine indirim var
Turizmde yaz sezonu bereketli geçti
Üretici tüketici kadar kötümser değil
500 milyon dolara 46 şirket satıldı
“Bölgenin en büyük teknoloji şirketi olacağız”
30 milyon TL’ye süt fabrikası açacak
Üçüncü tur yatırımla yurtdışında büyüyecek
‘Kolajen’ şirketlerin yeni gözdesi oldu
Teknik tekstilde lig atlama planları
“Turizmin katkısıyla yüzde 30 büyüyeceğiz”
En hızlı büyüyen 15 şirketin sırları
İŞ DÜNYASINDAN
Yükselen çelik, 5,4 TL’den halka arz oluyor
Teknolojisini yurtdışına açacak
Şirketlerin milyarlık ‘İngilizce’ zararı
10 yeni mağaza açacak
Sağlıkçılar Antalya’da buluşacak
12 bin acentesine pazar yeri kurdu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Üç yılda 30 bin öğrenciyi hedefliyor
Anne ve bebeklere dokunacak
GİRİŞİM
En iyi girişimler sahneye çıkıyor
Yenilikçi fikirlere çağrı
VERGİDE GÜNDEM
“Yasa teklifi”nden geriye kalanlar…
BORSA
Düşen faizlerin etkilediği sektörler
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TAV Havalimanları ve Garanti BBVA’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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