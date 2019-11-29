Ekonomist’te bu hafta

Kasım 29, 2019 0 Yorum 60 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

E-SPOR FIRSATLARI

PANO
ETKİNLİK
 Kadın girişimciler ödüllerini aldı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
 İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
 Şube müdürleriyle İstanbul’da buluşacak
Vergi tahsilatı ve haksız rekabet

GÖSTERGE
Üçüncü çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Kapasite kullanımında ivmelenme var
Turizmde ziyaretçi rekoru geldi bile

Döviz hesaplarında hala çözülme yok!
“Yeni alanlarla büyümemiz sürecek”
Kapasite artışıyla yüzde 20 büyüyecek
Özsüt yatırımlarla atağa kalkıyor
Çoklu mağazalarla iç giyimde büyüyor
Bankalar girişimcileri ‘kuluçka’ya yatırıyor
“Zengin turistleri ülkemize çekmeliyiz”
Faiz indirimine ek konut kampanyaları

İŞ DÜNYASINDAN
 2020’de 18 yeni mağaza açacak
Enerji Kulübü’nü Şanghay’a da taşıyor
Şirket yönetimlerinde kadın sayısı artıyor
Alman devi, Türkiye’den Kafkasya’ya açılacak
Güney Afrika’da şirket kuruyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 Dijitalleşme trendi yükselişte
Ordu Taflanı’na sahip çıktı

GİRİŞİM
Kadınlar bu yıl ‘bereket’ için yarışacak
Anadolu Grubu fikirleri bekliyor
Yarışmada finale bir adım kaldı

VERGİDE GÜNDEM
 Yeni vergiler hayatımızda

ÖZEL DOSYA: VİZYON TOPLANTISI
 Brokerlar 2020 vizyonunu anlattı

BANKNOT
BORSA

Bilançosu parlayan 38 sanayi şirketi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Vakıfbank ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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