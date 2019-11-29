Ekonomist’te bu hafta
E-SPOR FIRSATLARI
PANO
ETKİNLİK
Kadın girişimciler ödüllerini aldı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Şube müdürleriyle İstanbul’da buluşacak
Vergi tahsilatı ve haksız rekabet
GÖSTERGE
Üçüncü çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Kapasite kullanımında ivmelenme var
Turizmde ziyaretçi rekoru geldi bile
Döviz hesaplarında hala çözülme yok!
“Yeni alanlarla büyümemiz sürecek”
Kapasite artışıyla yüzde 20 büyüyecek
Özsüt yatırımlarla atağa kalkıyor
Çoklu mağazalarla iç giyimde büyüyor
Bankalar girişimcileri ‘kuluçka’ya yatırıyor
“Zengin turistleri ülkemize çekmeliyiz”
Faiz indirimine ek konut kampanyaları
İŞ DÜNYASINDAN
2020’de 18 yeni mağaza açacak
Enerji Kulübü’nü Şanghay’a da taşıyor
Şirket yönetimlerinde kadın sayısı artıyor
Alman devi, Türkiye’den Kafkasya’ya açılacak
Güney Afrika’da şirket kuruyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Dijitalleşme trendi yükselişte
Ordu Taflanı’na sahip çıktı
GİRİŞİM
Kadınlar bu yıl ‘bereket’ için yarışacak
Anadolu Grubu fikirleri bekliyor
Yarışmada finale bir adım kaldı
VERGİDE GÜNDEM
Yeni vergiler hayatımızda
ÖZEL DOSYA: VİZYON TOPLANTISI
Brokerlar 2020 vizyonunu anlattı
BANKNOT
BORSA
Bilançosu parlayan 38 sanayi şirketi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Vakıfbank ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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