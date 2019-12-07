Ekonomist’te bu hafta
TURİZMDE 2020 PLANLARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Mastercard yeni ödeme çözümleri geliştiriyor
Rabobank’ın yeni genel müdürü Yurdagül
MAPFRE Sigorta’ya yeni genel müdür
GÖSTERGE
Ekonomi resesyondan çıktı
İhracat yerinde saymayı sürdürüyor
Enflasyon yeniden yükselişe geçti
MB politika faizini nereye çekecek?
“AVM açmak yerine satın alma yapacağız”
İki yeni markayla atağa hazırlanıyor
Spor mağazalarıyla yurtdışına açılacak
Traktörde umutlar ihracata bağlandı
Açık bankacılık finansı dönüştürecek
“İSPARK’ta denetime ağırlık vereceğiz”
Gıda perakendesinde format savaşı hızlandı
İŞ DÜNYASINDAN
3 bin istasyon sahibi yeni sözleşme bekliyor!
180 milyon dolarlık yatırım devreye girdi
Hedef 10,2 milyar dolar ihracat
Katma değerli ihracatın payını artıracak
Yalıtımla 9 milyar dolarlık tasarruf imkanı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sabancı 20 yılda 70 bin kişiye dokundu
Meraklı kaşiflerle buluşuyor
GİRİŞİM
Spor zincirinden franchise fırsatı
VERGİDE GÜNDEM
BORSA
Banka hisselerinde hangileri öneriliyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Logo Yazılım ve Anadolu Cam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Dijital tebligat anayasaya uygun
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