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'18 yaşını dolduranlar Sosyal konut projelerine başvurabilecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili, "18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Bu çok önemli bir avantaj." dedi. -

02 Haziran 2025 | 00:43
'18 yaşını dolduranlar Sosyal konut projelerine başvurabilecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerle sohbet etti ve sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin gençleri ev sahibi yapmaya yönelik Bakanlığın yeni bir projesi olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Kurum, daha önceki projede evi olmayan 18 yaşını doldurmuş gençlere böyle bir kontenjan ayırdıklarını anımsattı. Yıl sonu veya gelecek yılın başı itibarıyla vatandaşlara sunulacak projeden de gençlere yine kontenjan ayıracaklarını belirten Kurum, "18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Bu çok önemli bir avantaj." diye konuştu.

Türkiye genelinde yürüttükleri projelere de değinen Kurum, bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konut yaptıklarını, buna yenilerini eklemeye devam edeceklerini söyledi.


 

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Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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