İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak? 2026 TOKİ İstanbul kura tarihi

İstanbul TOKİ kura çekimi süreciyle ilgili takvim netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yapılan son açıklamalar, kura maratonunun başlangıcı için çok kısa bir süre kaldığını gösteriyor.
İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için en kritik viraja girildi. 28 Mart 2026 itibarıyla, başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin nihai listelerinin yayımlanmasıyla birlikte tüm gözler artık kura çekim tarihine kilitlenmiş durumda.
İşte İstanbul TOKİ 100 bin sosyal konut projesine dair güncel süreç ve ödeme detayları:
Kura Takvimi: Geri Sayım Başladı
Resmi makamlardan gelen bilgilere göre İstanbul kura takviminin ilçe bazlı (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri) duyurulması an meselesi.
Beklenen Duyuru Tarihi: 30-31 Mart 2026 (Pazartesi-Salı) günlerinde kesin takvimin açıklanması öngörülüyor.
Kura Başlangıcı: Kura çekim maratonunun Nisan ayının ilk haftası itibarıyla başlaması ve noter huzurunda canlı yayınlarla gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Başvuru Durumu ve Sorgulama
Başvurunuzun kabul edilip edilmediğini veya hangi kategoride (Genç, Emekli, Engelli, Şehit Yakını/Gazi) değerlendirildiğinizi şu kanallardan teyit edebilirsiniz:
e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranı.
TOKİ Web Sitesi: T.C. kimlik numaranız ile "Başvuru Listesi Sorgulama" sekmesi.
Kura Günü Ne Yapılmalı?
Kura günü geldiğinde, isminizin çıkıp çıkmadığını anlık olarak TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayında takip edebilirsiniz. Kurada ismi çıkmayan adayların yatırdıkları 5000 TL başvuru bedeli, kura sürecinin tamamen tamamlanmasının ardından iade edilecektir.
2026 Güncel Ödeme Planı ve Konut Tipleri
Hak sahibi olacak vatandaşlar için belirlenen başlangıç rakamları, erişilebilir sosyal konut standartlarını yansıtıyor:
|Konut Tipi
|Alan (m2)
|Peşinat (%10)
|Başlangıç Taksiti
|1+1 Daire
|55 m2
|195.000 TL
|7.313 TL
|2+1 Daire
|65 m2
|245.000 TL
|9.188 TL
|2+1 Daire
|80 m2
|295.000 TL
|11.063 TL