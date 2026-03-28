APP plaka cezası kalktı mı? APP plaka yenileme süresi uzatıldı mı?

APP plaka düzenlemesiyle ilgili 1 Nisan 2026 olarak belirlenen son tarihte, yaşanan yoğunluk ve gelen talepler üzerine kritik bir değişikliğe gidilmesi gündemde. Bugün (28 Mart 2026 Cumartesi) itibarıyla sürece dair en sıcak gelişmeler şu şekilde:
İçişleri Bakanlığı’nın APP plaka ve araç içi ekran düzenlemelerinde yaptığı bu son dakika hamlesi, milyonlarca araç sahibi için büyük bir nefes aldırdı. Bugün (28 Mart 2026) itibarıyla netleşen bilgiler, hem cezaların silindiğini hem de uyum sürecinin yaklaşık bir yıl daha uzatıldığını doğruluyor.
İşte CNN Türk ve bakanlık kaynaklarından derlenen güncel durum özeti:
APP Plaka İçin Yeni Takvim: 1 Ocak 2027
TŞOF’un (Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu) talebi ve plaka basım merkezlerindeki aşırı yoğunluk meyvesini verdi.
Eski Tarih: 1 Nisan 2026
Yeni Hedef Tarih: 1 Ocak 2027
Kapsam: Standart dışı (bold, köşeli, mühürsüz) plaka kullanan tüm sürücülerin, bu tarihe kadar plakalarını karekodlu ve standart fontlu yeni plakalarla değiştirmesi gerekecek.
140 Bin TL’lik Cezalara "Af" Geldi
Düzenlemenin en çarpıcı kısmı, geriye dönük cezalarla ilgili oldu:
Cezaların İptali: Bugüne kadar kesilen ve alt sınırı 140 bin TL’den başlayan ağır idari para cezaları tamamen iptal ediliyor.
Yeni Ceza Tutarları: Gelecek dönemde cezaların aynı seviyede kalıp kalmayacağı henüz net değil; ancak bakanlığın tutarları daha makul bir seviyeye çekmek için çalıştığı belirtiliyor.
Sürücü Artık "İzleyici" Olmayacak
Multimedya cihaz kısıtlamasında İçişleri Bakanlığı'nın tavrı netleşti. Sürüş güvenliğini odağa alan yeni yaklaşım şöyle:
Temel İlke: Sürücü seyir halindeyken bir şeyler izleyemeyecek.
Kısıtlanan İçerikler: Sürücünün görüş alanındaki ekranlarda film, dizi, klip veya video oynatılması kesinlikle yasaklanıyor.
İstisnalar: Navigasyon kullanımı ve arka koltuktaki yolcuların kullandığı eğlence sistemleri (sürücünün dikkatini dağıtmadığı sürece) bu kısıtlamanın dışında tutulacak.
Denetim Metodu: Trafik ekipleri, seyir halindeki araçlarda ekranların kullanım amacına yönelik "aktif denetim" yapacak.
Şimdi Ne Yapmalısınız?
Süre uzatılmış olsa da son dakikaya kalmamak adına şunları planlayabilirsiniz:
Plaka Değişimi: E-devlet üzerinden plaka yenileme başvurusu yaparak randevunuzu erkenden oluşturun.
Multimedya Kontrolü: Eğer aracınızda sonradan takılma bir ekran varsa, sürüş esnasında video oynatma özelliğini devre dışı bırakan (parking brake wire) bağlantılarını kontrol ettirin.