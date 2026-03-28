APP plaka cezası kalktı mı? APP plaka yenileme süresi uzatıldı mı?

İçişleri Bakanlığı’nın APP plaka ve araç içi ekran düzenlemelerinde yaptığı bu son dakika hamlesi, milyonlarca araç sahibi için büyük bir nefes aldırdı. Bugün (28 Mart 2026) itibarıyla netleşen bilgiler, hem cezaların silindiğini hem de uyum sürecinin yaklaşık bir yıl daha uzatıldığını doğruluyor.

İşte CNN Türk ve bakanlık kaynaklarından derlenen güncel durum özeti:

APP Plaka İçin Yeni Takvim: 1 Ocak 2027

TŞOF’un (Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu) talebi ve plaka basım merkezlerindeki aşırı yoğunluk meyvesini verdi.

Eski Tarih: 1 Nisan 2026

Yeni Hedef Tarih: 1 Ocak 2027

Kapsam: Standart dışı (bold, köşeli, mühürsüz) plaka kullanan tüm sürücülerin, bu tarihe kadar plakalarını karekodlu ve standart fontlu yeni plakalarla değiştirmesi gerekecek.