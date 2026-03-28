AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 AÖL sınav sonuçlarında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için değerlendirme süreci devam ediyor. Bugün 28 Mart 2026 itibarıyla, öğrencilerin merakla beklediği sonuç tarihine dair resmi takvim netleşmiş durumda.
AÖL 2. Dönem Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB tarafından yayımlanan resmi sınav kılavuzuna göre, sonuçların erişime açılacağı tarih şu şekildedir:
Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 Nisan 2026, Çarşamba
Mevcut Durum: Sonuçların bu tarihten daha erken açıklanacağına dair şu an için resmi bir duyuru bulunmamaktadır. Değerlendirme işlemleri, optik formların taranması ve itiraz süreçlerinin yönetilmesiyle titizlikle sürdürülmektedir.
Sonuçlar Nereden ve Nasıl Sorgulanır?
AÖL sınav sonuçları açıklandığında, herhangi bir belge gönderimi yapılmayacak; adaylar sonuçlarını dijital platformlar üzerinden öğrenebilecekler:
Resmi Sorgulama Ekranı: aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden T.C. kimlik numarası/öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılarak.
Mobil Uygulama: "AÖK Bilgi Yönetim Sistemi" mobil uygulaması üzerinden.
e-Devlet: "Milli Eğitim Bakanlığı - Açık Öğretim Liseleri Öğrenci Bilgi Sistemi" hizmeti aracılığıyla.
Hatırlatmalar ve Puan Hesaplama
Soru ve Cevaplar: Sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 18 Mart 2026 tarihinde yayımlanmıştır. Kendi puanınızı netleştirmek isterseniz MEB'in resmi sitesinden bu belgelere ulaşabilirsiniz.
Değerlendirme: Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Puanınız, 100 tam puan üzerinden sadece doğru cevaplarınız dikkate alınarak hesaplanır.
İtiraz Hakkı: Sonuçların açıklanmasının ardından, süresi içinde MEB'in ilgili birimlerine itirazda bulunulabilmektedir.