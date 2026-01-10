TOKİ Artvin ve Tunceli kura çekimi saat kaçta? Nereden izlenir?

10 Ocak'ta Antalya ile devam eden dev maraton, yarın yani 11 Ocak Pazar günü Tunceli ve Artvin illeriyle hız kesmeden sürecek. Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yürütülen kura takvimine dair merak edilen detaylar şu şekildedir:
Yarın gerçekleştirilecek çekilişlerle birlikte bu iki ilimizde 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek:
Tunceli: Şehir merkezi ve ilçelerindeki konut projeleri için kura çekimi sabah saatlerinde başlayacak.
Artvin: Karadeniz'in sarp coğrafyasında yükselecek yeni sosyal konutların sahipleri öğleden sonra yapılacak çekilişle netleşecek. TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin merkezde Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufle’de 1020 konut inşa edilecek.
TOKİ’nin resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek ve kamuoyuna aktarılacak ve çekilişin ardından Artvin TOKİ kura sonuçları ile hak sahipleri netleşecek.
Sonuç Sorgulama Yöntemleri
1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama: En hızlı yöntemdir. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Konut/İşyeri Hak Sahipliği Sorgulama" yazarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetine ulaşabilirsiniz. Burada isminizin karşısında "Asil", "Yedek" veya "Hak Sahibi Olamadınız" ibaresini göreceksiniz.
2. TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresinde yer alan "Satış & Duyurular" veya "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak ilgili ilin tam listesine (PDF formatında) ulaşabilirsiniz. Bu liste, asil ve yedek tüm isimleri toplu halde görmenizi sağlar.
Sonuçlar Açıklandıktan Sonra Sizi Ne Bekliyor?
Asil Hak Sahipleri: İlerleyen tarihlerde ilan edilecek takvimle birlikte, sözleşme imzalamak üzere ilgili banka şubesine davet edilecekler. Bu aşamada konut peşinatı ve gerekli evraklar talep edilecektir.
Yedek Hak Sahipleri: Asil listedekilerden sözleşme imzalamayan veya şartları taşımadığı anlaşılan kişilerin yerine, yedeklik sırasına göre davet edilecekler.
Hak Sahibi Olamayanlar: Daha önce belirttiğimiz gibi, kura tarihinden yaklaşık 5 iş günü sonra başvuru bedellerini (5.000 TL) iade alabilecekler.