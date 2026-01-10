TOKİ Artvin ve Tunceli kura çekimi saat kaçta? Nereden izlenir?

Yarın gerçekleştirilecek çekilişlerle birlikte bu iki ilimizde 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek:

Tunceli: Şehir merkezi ve ilçelerindeki konut projeleri için kura çekimi sabah saatlerinde başlayacak.

Artvin: Karadeniz'in sarp coğrafyasında yükselecek yeni sosyal konutların sahipleri öğleden sonra yapılacak çekilişle netleşecek. TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin merkezde Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufle’de 1020 konut inşa edilecek.

TOKİ’nin resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek ve kamuoyuna aktarılacak ve çekilişin ardından Artvin TOKİ kura sonuçları ile hak sahipleri netleşecek.