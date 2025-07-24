Halka arz fiyatı ne kadar? 24 soruda Gayrimenkul Sertifikası ile borsadan ev alma süreci

11. Ev almak için kaç sertifika gerekiyor?



CNBC'nin derlemesine göre Başakşehir'de 5 etap yapılacak olan Damla Kent Projesi'nin 1540 konutluk A etabı için sertifika çıkarılacak. Her sertfika 7.59 TL olacak. 1+1 daireler için en düşük 631 bin 516 sertifika gerekecek. Böylece 1+1 daire için toplanması gereken sertfikaların minimum tutarı 4.8 milyon TL olacak.

4+1 daireler için minimum sertifika adedi 1 milyon 833 bşn 345 adet olacak. En yüksek sertifika adedi ise 2 milyon 123 bin 851 adetle 4+1'in en üst versiyonunda toplam 16 milyon 120 bin TL'yi bulacak.

12. Bu sertifikalar hangi projeye aittir?

Bu Gayrimenkul Sertifikaları TOKİ ile ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iş birliğiyle, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek "Damla Kent" projesine aittir. TRT'nin haberine göre proje İstanbul Havalimanı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile büyük ulaşım ve metro akslarına yakınlığı ile dikkat çekiyor.

13.Damla Kent projesinin büyüklüğü nedir? Hangi sosyal donatılar ve yaşam alanları bulunacak?

Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5 bin 325 konut ve 244 ticari üniteden oluşmaktadır. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkân yer alır.