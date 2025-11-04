ARA
  • 1+1, 2+1: TOKİ'nin 81 ilde yapacağı dairelerin içleri böyle görünüyor

1+1, 2+1: TOKİ'nin 81 ilde yapacağı dairelerin içleri böyle görünüyor

'Yüzyılın Konut Projesi' adı verilen proje kapsamında 81 ilde 500 bin adet sosyal konut yapılacak. TOKİ örnek dairelerin fotoğraflarını da paylaştı.


1+1, 2+1: TOKİ'nin 81 ilde yapacağı dairelerin içleri böyle görünüyor

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Projede konut sayıları, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate hazırlandı. En fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya. TOKİ'nin sitesinde örnek dairelerin fotoğrafları da yer alıyor. 

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.  İşte örnek dairelerden fotoğraflar:

1 1 + 1 (55M2) DAİRE FOTOĞRAFLARI

1 + 1 (55M2) DAİRE FOTOĞRAFLARI

9 2 + 1 (65M2) DAİRE FOTOĞRAFLARI

2 + 1 (65M2) DAİRE FOTOĞRAFLARI

21 2 + 1 (80M2) DAİRE FOTOĞRAFLARI

2 + 1 (80M2) DAİRE FOTOĞRAFLARI
