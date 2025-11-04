500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Projede konut sayıları, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate hazırlandı. En fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya. TOKİ'nin sitesinde örnek dairelerin fotoğrafları da yer alıyor.



Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek. İşte örnek dairelerden fotoğraflar: