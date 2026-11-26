Arsa sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir satış duyurusu geldi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 34 ilde toplam 619 arsayı aralık ayında açık artırma yöntemiyle alıcılarla buluşturacak. Satış duyurusunun ardından gözler ödeme planına ve açık artırma takvimine çevrildi.
Peki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı hangi illerde yapılacak? Peşinat oranı ve vade seçenekleri neler? Açık artırmaya nasıl katılım sağlanacak? İşte 2-3 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek arsa satışına ilişkin detaylar...
1 34 ilde 619 arsa satışı için müzayede ne zaman ve nerede yapılacak?
Kentsel Dönüşüm Başkanlığının 34 ilde satışa çıkaracağı farklı niteliklerdeki toplam 619 arsa, açık artırma yöntemiyle alıcılarını bulacak.
İki gün sürecek açık artırmalar, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Müzayedeler, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Arsa satın almak isteyenler, belirtilen adreslerde fiziki olarak açık artırmaya katılabilecekleri gibi internet üzerinden de teklif verebilecek.
2 Arsa satışında ödeme seçenekleri neler?
Arsa sahibi olmak isteyenlere farklı ödeme seçenekleri sunulacak.
Satış kapsamında yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade imkanı sağlanırken, peşin alımlarda satış bedeli üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.
Muhammen bedeli 1 milyon TL ve altında olan taşınmazlar için ise taksitli ödeme imkanı sunulmayacak. Söz konusu taşınmazlar yalnızca peşin ödeme koşuluyla ve yüzde 20 indirim uygulanarak satışa sunulacak.
3 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı katılım teminatı ne kadar?
Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, müzayede öncesinde satın almak istedikleri her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat bedelleri, taşınmazların muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor.
Muhammen bedeli 500 bin TL'ye kadar olan taşınmazlar için 25 bin TL, 500 bin 1 TL ile 2,5 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 100 bin TL, 2 milyon 500 bin 1 TL ile 6 milyon TL arasındaki taşınmazlar için ise 500 bin TL katılım teminatı ödenecek.
Muhammen bedeli 6 milyon 1 TL ile 15 milyon TL arasında bulunan taşınmazlar için 1 milyon TL, 15 milyon 1 TL ile 40 milyon TL arasındakiler için 2 milyon TL, 40 milyon 1 TL ile 100 milyon TL arasındakiler için ise 5 milyon TL teminat yatırılması gerekecek.
Muhammen bedeli 100 milyon 1 TL ile 200 milyon TL arasında olan taşınmazlar için katılım teminatı 20 milyon TL, 200 milyon 1 TL ve üzerindeki taşınmazlar için ise 30 milyon TL olarak uygulanacak.
4 34 ilde arsa satışı: Hangi ilde kaç arsa satışa çıkarılacak?
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 34 ilde gerçekleştirilecek arsa satışında en fazla taşınmaz 102 adetle Ankara'da satışa sunulacak. Ankara'yı 76 arsayla İzmir, 62 arsayla Balıkesir, 55 arsayla İstanbul, 53 arsayla Antalya, 44 arsayla Samsun, 40 arsayla Muğla ve 34 arsayla Mersin takip edecek.
Satış kapsamında Erzincan'da 19, Aydın'da 14, Batman'da 13, Çanakkale'de 12, Kırşehir, Malatya ve Yozgat'ta 11'er, Elazığ'da 9, Şanlıurfa'da 8, Kocaeli ve Konya'da 5'er, Kırklareli ve Van'da ise 4'er arsa satışa çıkarılacak.
Adana, Bilecik, Kayseri, Mardin ve Muş'ta 3'er, Bursa, Isparta, Şırnak ve Yalova'da 2'şer, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir ve Giresun'da ise birer arsa açık artırmayla alıcılarını bulacak.
5 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışına kimler katılabilecek?
Açık artırmaya gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek. Katılımcıların satış şartnamesinde belirtilen koşulları karşılamaları ve teklif vermek istedikleri her taşınmaz için belirlenen katılım teminatını müzayede öncesinde yatırmaları gerekecek.