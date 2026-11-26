Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, müzayede öncesinde satın almak istedikleri her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat bedelleri, taşınmazların muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor.

Muhammen bedeli 500 bin TL'ye kadar olan taşınmazlar için 25 bin TL, 500 bin 1 TL ile 2,5 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 100 bin TL, 2 milyon 500 bin 1 TL ile 6 milyon TL arasındaki taşınmazlar için ise 500 bin TL katılım teminatı ödenecek.

Muhammen bedeli 6 milyon 1 TL ile 15 milyon TL arasında bulunan taşınmazlar için 1 milyon TL, 15 milyon 1 TL ile 40 milyon TL arasındakiler için 2 milyon TL, 40 milyon 1 TL ile 100 milyon TL arasındakiler için ise 5 milyon TL teminat yatırılması gerekecek.

Muhammen bedeli 100 milyon 1 TL ile 200 milyon TL arasında olan taşınmazlar için katılım teminatı 20 milyon TL, 200 milyon 1 TL ve üzerindeki taşınmazlar için ise 30 milyon TL olarak uygulanacak.