İtalya'da Türkiye için tasarlanan Fiat Fastback ve SUV müşterisinin ihtiyaçlarına hitap eden Fiat Grizzly modelleri geniş yaşam alanları, zengin donanımları, gelişmiş teknolojileri ve verimli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Fiat Fastback dinamik ve özgün tasarımı, geniş iç mekânı ve 608 litreye ulaşan bagaj hacmi ile aileler için öne çıkarken; Fiat Grizzly güçlü ve fonksiyonel SUV karakteriyle farklılaşıyor. 100 HP güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli, 6 ileri manuel ve 145 HP güç üreten 1.2 litrelik MHEV e-DCT otomatik motor seçenekleriyle satışa sunulan modeller; Icon ve La Prima adlı iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.
10 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, gelişmiş güvenlik sistemleri ve akıllı saklama çözümleriyle donatılan yeni modeller, FIAT'ın erişilebilir mobilite yaklaşımına yeni bir boyut kazandırıyor. Fiat Fastback lansmana özel 1.499.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Fiat Grizzly 1.599.000 TL’den başlayan fiyatlarla FIAT showroomlarında yerini alıyor.
1 Fiat’ın yeni tasarım anlayışı Sedan ve SUV gövdelerine taşınıyor
FIAT, küresel ürün ailesinin yeni üyeleri Fiat Fastback ve Fiat Grizzly’yi Türkiye pazarına sundu. FIAT'ın günümüz müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren yeni tasarım dili ve ürün felsefesi, Fiat Fastback ve Fiat Grizzly modelleriyle Sedan ve SUV gövdelerine taşınıyor. Markanın özgünlük, pratiklik, erişilebilirlik ve işlevsellik ilkeleri etrafında şekillenen yeni ürün ailesi, farklı yaşam tarzlarına ve müşteri ihtiyaçlarına uygun otomobiller geliştirme yaklaşımını yansıtıyor.
Fiat Fastback ve Fiat Grizzly, aile otomobilinden beklenen konfor, genişlik, pratiklik ve modern tasarım özelliklerini bir araya getiriyor. Her iki model de geleneksel Sedan ve SUV kullanıcılarının yanı sıra konforlu, geniş ve modern tasarımlı aile otomobili arayan müşterilerin beklentilerine yanıt vermeyi hedefliyor. Grizzly'nin güçlü SUV görünümü ve standartları yükselten kullanım özellikleri, Fastback'in özgün silüetiyle tamamlanarak yeni ürün ailesine farklı bir boyut kazandırıyor.
FIAT'ın yeni model stratejisi, markanın geçmişteki başarılı modellerinin birebir devamını yaratmak yerine değişen tüketici alışkanlıklarına ve otomobil pazarındaki yeni ihtiyaçlara yanıt vermeye odaklanıyor. Bu doğrultuda Grizzly ve Fastback, FIAT'ın yeni dönemini temsil eden iki ayrı model olarak konumlanıyor.
2 İki farklı karakter, aynı Fiat DNA’sı
Fiat Fastback, markanın özgün tasarım anlayışını daha sportif ve dinamik biçimde yorumluyor. Arkaya doğru alçalan tavan çizgisi, akıcı gövde yapısı, zarif oranları ve güçlü arka tasarımı, otomobile kendine özgü bir karakter kazandırıyor. SUV yapısını Fastback silüetiyle birleştiren model daha fazla hacim ihtiyacı olan ailelere hitap ediyor.
Güçlü görünümü, fonksiyonel tasarımı ve ailelerin günlük yaşamına uyum sağlayan yapısıyla öne çıkan Fiat Grizzly ise dik inen tavan çizgisi, belirgin çamurluk kemerleri, gövde altındaki koruyucu kaplamaları ve dengeli oranlarıyla karakteristik bir SUV görünümü sergiliyor. Geniş yaşam alanı, kullanışlı bagaj bölümü ve farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlayan iç mekân çözümleriyle Grizzly, FIAT'ın akıllı aile otomobili yaklaşımını temsil ediyor. Modelin güçlü gövde yapısı, fonksiyonelliği ön plana çıkaran detaylarla destekleniyor.
Fiat Grizzly'nin daha dik ve güçlü gövde mimarisi fonksiyonelliği vurgularken Fiat Fastback'in akıcı çizgileri dinamik bir görünüm sunuyor. İtalya'da Türkiye için tasarlanan ve sürüş karakterleri İtalya'daki mühendislik ekipleri tarafından geliştirilen yeni modeller, markanın köklü tasarım mirasını modern otomotiv teknolojileriyle birleştiriyor.
3 İtalyan tasarımının enerjisini yansıtan renkler ve özgün detaylar
FIAT'ın canlı yaşam tarzını yansıtan felsefesi, Grizzly ve Fastback ailesinde de devam ediyor. Yeni modellerin tümü metalik olan uluslararası renk paletinde İnci Beyazı, Sonsuz Siyah, Lav Kırmızısı, Okyanus Yeşili renk seçeneklerine ek olarak Fastback ve Grizzly modelleri için özel olarak geliştirilen Başak Sarısı, Bakır Kızılı ve Ege Mavisi renkleri bulunuyor.
Fiat Fastback’in dinamik siluetini vurgulayan Ege Mavisi ve Fiat Grizzly’nin karakterini öne çıkaran Bakır Kızılı, iki modelin lansman rengini temsil ediyor.
Canlı renk seçenekleri, modellerin gövde yüzeylerini ve karakteristik çizgilerini daha belirgin hâle getiriyor. Yeni model ailesinin ön bölümünde yatay yerleşimli LED aydınlatma grupları ve güçlü tasarım detayları dikkat çekiyor. Gövdeyi çevreleyen koyu renkli marşpiyel çıtaları, belirgin çamurluk kaplamaları ve farklı jant tasarımları, modellerin SUV karakterini güçlendiriyor. La Prima donanımında standart olarak sunulan özel ön ve arka full LED ışık imzaları, parlak siyah dış tasarım detayları ve 18” elmas kesim alaşım jantlar, Fiat Fastback ve Fiat Grizzly’nin görünümüne daha rafine bir karakter kazandırıyor.
4 “FIAT'ın yeni devrini temsil eden iki güçlü model”
Yeni modellerin Türkiye lansmanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat Fastback ve Fiat Grizzly’nin markanın yeni dönemindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
“FIAT markasının, yeni tasarım anlayışındaki ürün yolculuğu Fiat Fastback ve Fiat Grizzly ile Sedan ve SUV pazarına taşınıyor. Bu iki model, markamızın tasarım, teknoloji ve erişilebilir mobilite anlayışını çok daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturacak. Özellikle Fastback'in geliştirme sürecinde Türkiye'deki tüketicilerimizin önemli katkıları oldu. Ülkemizde farklı zamanlarda iki ayrı klinik test gerçekleştirdik ve bu çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz geri bildirimler, otomobilin hem dış tasarımının hem de iç mekânının son hâlini almasında etkili oldu. Bu nedenle, özellikle Fastback’in Türk tüketicisinin beklentilerine göre tasarlanan bir model olduğunu söyleyebiliriz. İtalya'da tasarlanan ve Türk tüketicisinin görüşleriyle şekillenen Fiat Fastback ve güçlü bir SUV karakterine sahip Fiat Grizzly modellerimizi ülkemizde satışa sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”