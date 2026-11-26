İtalya'da Türkiye için tasarlanan Fiat Fastback ve SUV müşterisinin ihtiyaçlarına hitap eden Fiat Grizzly modelleri geniş yaşam alanları, zengin donanımları, gelişmiş teknolojileri ve verimli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Fiat Fastback dinamik ve özgün tasarımı, geniş iç mekânı ve 608 litreye ulaşan bagaj hacmi ile aileler için öne çıkarken; Fiat Grizzly güçlü ve fonksiyonel SUV karakteriyle farklılaşıyor. 100 HP güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli, 6 ileri manuel ve 145 HP güç üreten 1.2 litrelik MHEV e-DCT otomatik motor seçenekleriyle satışa sunulan modeller; Icon ve La Prima adlı iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

10 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, gelişmiş güvenlik sistemleri ve akıllı saklama çözümleriyle donatılan yeni modeller, FIAT'ın erişilebilir mobilite yaklaşımına yeni bir boyut kazandırıyor. Fiat Fastback lansmana özel 1.499.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Fiat Grizzly 1.599.000 TL’den başlayan fiyatlarla FIAT showroomlarında yerini alıyor.