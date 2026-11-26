KONYALI SAAT, saat markaları ile Türkiye’deki koleksiyoner toplulukları arasında kurduğu bağlara Baume & Mercier ve Horobox iş birliğiyle bir yenisini ekledi. Baume & Mercier’nin Horobox’a özel ilk çift saat edisyonu, saat tutkunlarını bir araya getiren özel bir gecede tanıtıldı. Baume & Mercier CEO’su Michael Guenoun’un katılımıyla gerçekleşen davette tanıtılan proje kapsamında hazırlanan Riviera Horobox Edition, birlikte kullanılmak üzere tasarlanan 39 mm Riviera Baumatic ve 33 mm Riviera modellerinden oluşuyor. Her biri 25 adetle sınırlı üretilen iki model, toplam 50 saatlik özel bir edisyon oluşturuyor.

Saat tutkunları özel bir gecede buluştu

Horobox üyeleri ile Konyalı Saat ve Baume & Mercier temsilcilerini bir araya getiren davette, edisyonda yer alan saatler sahiplerine teslim edildi. Konuklara Şef Fatih Tutak’ın imzasını taşıyan menünün sunulduğu gece, saatçilik dünyasına dair sohbetlerle devam etti. Arıkan Group Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Arıkan gecede yaptığı konuşmada Konyalı Saat’in 75 yıldır köklü İsviçreli saat markalarını Türkiye’deki saat severlerle buluşturduğunu hatırlatan Arıkan Group Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Arıkan, yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan projenin kendisi için en değerli iki özelliğini gecede yaptığı konuşmada şöyle anlattı: “İlki, farklı ışık ve açılarda değişen yansımalarıyla bulunduğu ortama göre farklı bir deneyim sunan sedef kadranı. İkincisi ise tasarımın cinsiyetsiz karakteri. Çoğu zaman feminen tasarımlarla ilişkilendirilen sedefi, kadınların ve erkeklerin aynı beğeniyle tercih edebileceği bir noktaya taşıdık” dedi.

Baume & Mercier CEO’su Michael Guenoun ise Türkiye’nin, dünyanın en tutkulu ve saatçilik konusunda en bilgili topluluklarından birine sahip olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti; “Horobox da bu topluluğun önemli bir parçası. Konyalı Saat gibi güçlü ve güvenilir bir iş ortağıyla Horobox üyelerine özel ilk çift saat edisyonumuzu hayata geçirmek bizim için büyük bir mutluluk. 1973 yılında Akdeniz’den ilham alarak doğan Riviera, yeşil sedef kadranıyla bu kez İstanbul Boğazı’nın renklerinden de izler taşıyor.”

DJ İlker Evci’nin performansı eşliğinde süren gecede kaligrafi sanatçısı Ebru Kefeli de konuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Kefeli, saat kutularının üzerine sahiplerinin isimlerini yazarak her saati kişiye özel bir hatıraya dönüştürdü. Saatlerini teslim alan misafirler, davette yer alan Konyalı Saat’in saat ustası sayesinde saatlerini kendi bileklerine göre ayarlatma fırsatı da buldu.

Horobox Kurucusu Serdar Oal da tanıtım gecesinde yaptığı konuşmada üyelerinin her zaman kendilerine özel bir hikâye anlatan ve paylaşabilecekleri saatlere ilgi duyduğunu belirtti. Oal sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu özel edisyon da tam olarak böyle bir yaklaşımın ürünü. Birlikte kullanılmak üzere tasarlanan, aynı kadranı paylaşan iki saat… Baume &

Mercier’nin Horobox için ilk çift saat edisyonunu hayata geçirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin gerçekleşmesindeki katkıları için Konyalı Saat’e de teşekkür ediyoruz.”

Kadranı Boğaz’ın yeşil tonlarından ilham alıyor

Riviera Horobox Edition’ın en dikkat çekici unsuru, yalnızca bu edisyon için tasarlanan yeşil sedef kadranlar. Sedef doğası gereği her parçada farklı renk geçişleri barındırdığı için her saate kendine has bir karakter kazandırıyor. Yeşilin tonları İstanbul Boğazı’nın sularına gönderme yapıyor ve Riviera’nın 1973'ten bu yana taşıdığı Akdeniz ruhuyla buluşuyor.

Altın tonlu kurma kolu ve kadrandaki altın renkli Riviera imzası, sedefin doğal ışıltısını tamamlıyor. Koleksiyonun simgesi olan on iki köşeli bezel ise parlak ve saten yüzeyleri bir arada sunan paslanmaz çelik yapısıyla öne çıkıyor. Yalnızca Horobox üyeleri için hazırlanan edisyon, genel satışa sunulmayacak ve yeniden üretilmeyecek.

Teknik özellikler:

Her biri 25 adetle sınırlı üretilen Riviera Baumatic 39 mm M0A10892 ve Riviera 33 mm M0A10893 Horobox Edition modelleri; paslanmaz çelik kasaları, on iki köşeli paslanmaz çelik bezelleri, altın tonlu kurma kolları, altın renkli Riviera imzası taşıyan yeşil sedef kadranları ve entegre paslanmaz çelik bilezikleriyle ortak özellikler sunuyor. 39 mm kasa çapına sahip Riviera Baumatic, markanın kendi üretimi otomatik Baumatic BM13-1975A mekanizmasıyla çalışıyor; beş günlük (120 saat) güç rezervi, günlük kullanımda karşılaşılabilecek manyetik alanlara karşı dayanıklılık ve 100 metre (yaklaşık 10 ATM) su geçirmezlik sağlıyor. 33 mm kasa çapındaki Riviera ise İsviçre üretimi Ronda 714Li quartz mekanizma ile 50 metre (yaklaşık 5 ATM) su geçirmezlik özelliğini bir araya getiriyor.