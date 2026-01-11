500 bin konut projesi kura çekimi hangi illerde olacak? Bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Kura takvimine göre yarın Gümüşhane'de 940 ve Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.