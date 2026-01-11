Türkiye genelinde dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının 50 ilde etkili olacağı tahminleri, haftanın ilk günü olan 12 Ocak Pazartesi için eğitimde "kar tatili" beklentisini en üst seviyeye taşıdı. Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen bu sert hava kütlesi, özellikle ulaşım güvenliğini tehdit eden buzlanma riskini de beraberinde getiriyor.
1 İstanbul’da yarın okullar tatil mi?
İstanbul Valiliği beklenen kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
İstanbul’da hava daha çok kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış ağırlıklı seyretse de yüksek kesimlerde (Çatalca, Silivri, Aydos) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var.
Hava Durumu: İstanbul Valiliği genellikle ulaşımı felç edecek bir kar kalınlığı veya fırtına uyarısı olmadıkça tatil kararı vermemektedir. Mevcut tahminler Pazartesi günü için eğitimin aksayacağı bir tabloyu işaret etmiyor.
Karar Takip Rehberi
Valiliklerden gelecek olası bir "son dakika" haberi için şu adımları izleyebilirsiniz:
Resmi Sosyal Medya: Ankara Valisi ve İstanbul Valisi’nin X (Twitter) hesaplarını bildirimlerini açarak takip edin.
Valilik Web Siteleri: ankara.gov.tr ve istanbul.gov.tr duyurular bölümünü kontrol edin.
Haber Kanalları: Karar alındığı anda yerel kanallar alt yazı geçecektir.
Meteoroloji ve AKOM'dan gelen son uyarılar, İstanbul ve Ankara için Pazartesi sabahının oldukça sert geçeceğini gösteriyor. Özellikle rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkacak olması ve sıcaklığın 2°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.
İstanbul genelinde yağışın sabah 06:00'dan itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. AKOM ve Meteoroloji, özellikle Avrupa Yakası'nın yüksek kesimleri için buzlanma uyarısında bulundu.