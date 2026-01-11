İstanbul’da hava daha çok kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış ağırlıklı seyretse de yüksek kesimlerde (Çatalca, Silivri, Aydos) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var.

Hava Durumu: İstanbul Valiliği genellikle ulaşımı felç edecek bir kar kalınlığı veya fırtına uyarısı olmadıkça tatil kararı vermemektedir. Mevcut tahminler Pazartesi günü için eğitimin aksayacağı bir tabloyu işaret etmiyor.

Karar Takip Rehberi

Valiliklerden gelecek olası bir "son dakika" haberi için şu adımları izleyebilirsiniz:

Resmi Sosyal Medya: Ankara Valisi ve İstanbul Valisi’nin X (Twitter) hesaplarını bildirimlerini açarak takip edin.

Valilik Web Siteleri: ankara.gov.tr ve istanbul.gov.tr duyurular bölümünü kontrol edin.

Haber Kanalları: Karar alındığı anda yerel kanallar alt yazı geçecektir.