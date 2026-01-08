E okul ne zaman kapanıyor? 2026 e-Okul son not girişi hangi tarihte?

Sömestr tatiline yaklaşırken e-Okul üzerindeki bu yoğunluk her yıl olduğu gibi bu yıl da zirve yapmış durumda. Hem öğretmenler hem de öğrenciler e-Okul sisteminin ne zaman kapanacağını araştırıyor.
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, e-Okul sistemindeki "kapanma" durumu her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konular arasında. Ancak e-Okul'un kapanması kavramı, öğretmenler ve öğrenciler için farklı anlamlar taşıyor.
İşte 16 Ocak 2026 karne günü öncesinde e-Okul sistemindeki son durum:
Öğretmenler İçin: Not ve Devamsızlık Girişleri
Öğretmenlerin not, proje puanı ve devamsızlık bilgilerini girdiği e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi, teknik olarak karne gününe kadar açık kalabilir. Ancak uygulamada süreç şöyle işler:
İdari Kapanış: Okul yönetimleri, karnelerin hatasız basılması ve mühürlenmesi için öğretmenlerden not girişlerini genellikle karne gününden 2-3 gün önce tamamlamalarını isterler.
Beklenen Tarih: 16 Ocak Cuma günü verilecek karneler için sistemin 13 Ocak Salı veya 14 Ocak Çarşamba akşamı itibarıyla öğretmen girişlerine büyük oranda kapatılması veya işlemlerin tamamlanmış olması beklenmektedir.
E-OKUL NOTLAR NASIL SORGULANIR?
Öğrenci ve velilerin not ve devamsızlık bilgilerine erişim sağladığı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS)'ne giriş adımları oldukça basit. Sisteme erişmek için izlenmesi gereken yol şu şekilde:
1. Adres Satırı: İlk olarak internet tarayıcınızdan "eokul.meb.gov.tr" adresine gidilir.
2. VBS Seçeneği: Açılan ana sayfada yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklanır.
3. E-Devlet Girişi: Bu adımda kullanıcılar, e-Devlet kapısına yönlendirilir.
4. Kimlik Doğrulama: Son olarak, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak güvenli bir şekilde e-Okul sistemine giriş yapılır.
Bu adımların tamamlanmasının ardından veliler, çocuklarının eğitim bilgilerine kolayca ulaşabilirler.