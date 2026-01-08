E okul ne zaman kapanıyor? 2026 e-Okul son not girişi hangi tarihte?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, e-Okul sistemindeki "kapanma" durumu her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konular arasında. Ancak e-Okul'un kapanması kavramı, öğretmenler ve öğrenciler için farklı anlamlar taşıyor.

İşte 16 Ocak 2026 karne günü öncesinde e-Okul sistemindeki son durum:

Öğretmenler İçin: Not ve Devamsızlık Girişleri

Öğretmenlerin not, proje puanı ve devamsızlık bilgilerini girdiği e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi, teknik olarak karne gününe kadar açık kalabilir. Ancak uygulamada süreç şöyle işler:

İdari Kapanış: Okul yönetimleri, karnelerin hatasız basılması ve mühürlenmesi için öğretmenlerden not girişlerini genellikle karne gününden 2-3 gün önce tamamlamalarını isterler.

Beklenen Tarih: 16 Ocak Cuma günü verilecek karneler için sistemin 13 Ocak Salı veya 14 Ocak Çarşamba akşamı itibarıyla öğretmen girişlerine büyük oranda kapatılması veya işlemlerin tamamlanmış olması beklenmektedir.