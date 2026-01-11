Baklavaya meyve dokunuşu: Elmalı baklava devri başladı

Misket elmasının kendine has kokusu ve dokusu, incecik açılmış baklava yufkalarıyla birleşerek muazzam bir lezzet şölenine dönüştü. Amasya’nın bereketli topraklarından gelen bu meyve, artık sofraları sadece taze olarak değil, şerbetli bir sanat eseri olarak da süslüyor. Şehrin bu yeni gastronomik keşfi, hafif tatlı arayanların favorisi olmaya aday.