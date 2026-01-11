Ankara Valiliği, kırsal kesimlerde eğitime 1 gün ara verildiğini, il genelinde ise eğitim-öğretime devam edileceğini açıkladı.
1 Ankara’da yarın okullar tatil mi?
Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında ilimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
Ankara'da Pazartesi ve Salı günleri için kritik bir tablonun oluştuğu görülüyor. Özellikle sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü Salı günü risk artsa da, Pazartesi sabahı yaşanabilecek durumlar okul tatili kararı için belirleyici olacak.
Ankara Valiliği'nin karar verme sürecini etkileyecek detaylar şunlar:
Pazartesi Günü Analizi (12 Ocak 2026)
Hafif Kar Yağışı ve Sıcaklık: Gündüz sıcaklığının 3°C ile 5°C arasında olması, şehir merkezinde karın tutmasını zorlaştırabilir. Ancak sabahın ilk saatlerinde sıcaklığın en düşük seviyede olması, yollarda "gizli buzlanma" riski yaratır.
Servis Güvenliği: Valilik genellikle kar kalınlığından ziyade, sabah 07:00-08:30 saatleri arasındaki servis ulaşım güvenliğini baz alır. Eğer gece saatlerinde don olayı gerçekleşirse, tedbir amaçlı tatil kararı gelebilir.
Salı ve Çarşamba Daha Riskli Görünüyor
Tahminlere göre asıl soğuk hava dalgası Salı günü Ankara'ya yerleşiyor:
Salı: Sıcaklık gece -3° C'ye kadar düşüyor ve hafif kar yağışı devam ediyor. Bu durum, yolların karla kaplanmasından ziyade buz pistine dönmesine neden olabilir.
Çarşamba: Kar yağışı dursa bile gece sıcaklığının -4 °C'ye düşmesi, ulaşımda aksamalar yaratabilir.