Ankara'da Pazartesi ve Salı günleri için kritik bir tablonun oluştuğu görülüyor. Özellikle sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü Salı günü risk artsa da, Pazartesi sabahı yaşanabilecek durumlar okul tatili kararı için belirleyici olacak.

Ankara Valiliği'nin karar verme sürecini etkileyecek detaylar şunlar:

Pazartesi Günü Analizi (12 Ocak 2026)

Hafif Kar Yağışı ve Sıcaklık: Gündüz sıcaklığının 3°C ile 5°C arasında olması, şehir merkezinde karın tutmasını zorlaştırabilir. Ancak sabahın ilk saatlerinde sıcaklığın en düşük seviyede olması, yollarda "gizli buzlanma" riski yaratır.

Servis Güvenliği: Valilik genellikle kar kalınlığından ziyade, sabah 07:00-08:30 saatleri arasındaki servis ulaşım güvenliğini baz alır. Eğer gece saatlerinde don olayı gerçekleşirse, tedbir amaçlı tatil kararı gelebilir.