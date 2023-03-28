ARA
Bist 100
4953,57
-0,88%
Bist 100
Dolar/TL
19,1084
0,0868%
Dolar/TL
Euro/TL
20,7077
0,4475%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0837
0,3681%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1203,5
0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Ankara'da konut fiyatları ve kiralarda deprem artışı

Ankara'da konut fiyatları ve kiralarda deprem artışı

6 Şubat’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından göç devam ederken, artan talep sebebiyle çevre illerdeki gayrimenkul piyasası hareketlendi. Bu illerin başında gelen Ankara'da şubat ayında konut kiraları yüzde 6,1, satılık konut fiyatları ise yüzde 6,39 yükseldi.

28 Mart 2023 | 12:51
0
Ankara'da konut fiyatları ve kiralarda deprem artışı

Ankara’da şubat ayında 
Endeksa, Ankara gayrimenkul piyasasını inceledi. Deprem felaketinin ardından en fazla göç alan illerin başında gelen Ankara’da Şubat ayında kiralık konut stoku yüzde 31 düşerken, satılık konut stoku yüzde 23 artış gösterdi. Ankara’da Şubat ayında konut kiraları yüzde 6,1, satılık konut fiyatları ise yüzde 6,39 artış gösterdi. 

Ankara’da ortalama kira 7 bin 589 TL, konutların ortalama satış fiyatı ise 1 milyon 646 bin 190 TL. 

En çok talep gören 3 ilçe 

Ankara’da konut stokunun en fazla düşüş gösterdiği ilçeler ise Sincan, Pursaklar ve Şereflikoçhisar oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1203,5 0,21%
  • ALTIN ONS 1958,88 0,11%
  • BIST 100 4953,57 -0,88%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,1084 0,0868%
  • EURO/TURK LIRASI 20,7077 0,4475%
  • EURO/USD 1,0837 0,3681%
  • INGILIZ STERLINI 1,23228 0,29953%
  • JAPON YENI 130,763 -0,61%
  • KANADA DOLARI 1,36604 -0,01866%
  • RUS RUBLESI 76,56 0,0327%
Günün En Çok Okunanları
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"
Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"
SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'ın tahsisli sermaye artırımına onay
SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'ın tahsisli sermaye artırımına onay
Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı
Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)
Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)
27 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"
SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'ın tahsisli sermaye artırımına onay
Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"
SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'ın tahsisli sermaye artırımına onay
Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"
SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'ın tahsisli sermaye artırımına onay
Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL