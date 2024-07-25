Antalya'da 55 taşınmaz belediyeden kiraya verilecek

İlan.gov.tr'de yer alan ilanda şu bilgiler paylaşılıyor: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 55 adet taşınmazı üç yıllığına kiraya verecek. İhale, 15 Ağustos 2024 tarihinde ilan metinde belirtilen saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak­. Şartname, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saat­leri içinde görülebilir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız