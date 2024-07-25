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Antalya'da 55 taşınmaz belediyeden kiraya verilecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 55 adet taşınmazı kiraya verecek

25 Temmuz 2024 | 10:43
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2024 | 10:43
Antalya'da 55 taşınmaz belediyeden kiraya verilecek

İlan.gov.tr'de yer alan ilanda şu bilgiler paylaşılıyor: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 55 adet taşınmazı üç yıllığına kiraya verecek. İhale, 15 Ağustos 2024 tarihinde ilan metinde belirtilen saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak­. Şartname, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saat­leri içinde görülebilir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
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İLERİ
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